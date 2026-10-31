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Gündem CHP kazandı, Erdoğan kaybetti! Ali Karahasanoğlu'ndan çarpıcı analiz
Gündem

CHP kazandı, Erdoğan kaybetti! Ali Karahasanoğlu'ndan çarpıcı analiz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP kazandı, Erdoğan kaybetti! Ali Karahasanoğlu'ndan çarpıcı analiz

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Azerbaycan'da başörtüsüne yönelik uygulamalara tepki gösterdiği yazısında Karar gazetesine dikkat çeken eleştiriler yöneltti. Karar'ın Oktay Saral'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden ayrılmasını “Aliyev'in dediği oldu” yaklaşımıyla duyurmasını eleştiren Karahasanoğlu, İzmir Atatürk Lisesi'ndeki 29 Ekim kutlamalarını örnek göstererek, “CHP kazandı. Tayyip Erdoğan kaybetti diye yazsanıza” ifadelerini kullandı.

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Azerbaycan'da başörtüsüne yönelik uygulamalara eleştiri getirdiği köşe yazısında Karar ve Cumhuriyet gazetelerine yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu, Azerbaycan'daki başörtüsü uygulamasına itiraz eden Oktay Saral'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden ayrılmasının ardından Karar gazetesinin kullandığı “Aliyev'in dediği oldu” yaklaşımını eleştirdi.

Başörtüsü konusunda dini hassasiyetleri savunan bir ismin görevden ayrılmasının sevinilecek bir gelişme gibi sunulduğunu savunan Karahasanoğlu, Karar gazetesinin bünyesindeki muhafazakâr kimliğiyle bilinen isimlere de dikkat çekti.

“CHP KAZANDI, TAYYİP ERDOĞAN KAYBETTİ DİYE YAZSANIZA”

Karahasanoğlu daha sonra Karar gazetesine yönelik eleştirisini İzmir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları üzerinden sürdürdü.

İzmir Atatürk Lisesi'nin bahçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın Alman valsi eşliğinde kutlandığını belirten Karahasanoğlu, Karar'ın Saral haberinde kullandığı mantığa gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

“CHP kazandı. Tayyip Erdoğan kaybetti diye yazsanıza.”

Karahasanoğlu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“24 yıldır iktidar olan AK Parti'nin temsil ettiği, ‘Bayramı vals ile değil, dualarla kutlayalım’ önerisinde bulunan dini hassasiyetleri olan insanlar kaybetti, Alman valsi ile kutlayanlar kazandı diye yazsanıza.”

ALMAN VALSİ ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN ELEŞTİRİ

Karahasanoğlu, İzmir Atatürk Lisesi'ndeki kutlamalarda Alman valsinin tercih edilmesini de eleştirerek, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Batılı kültürel sembollerin öne çıkarılmasını sorguladı.

Cumhuriyet gazetesine de göndermelerde bulunan Karahasanoğlu, bir taraftan emperyalizm karşıtı söylemlerin savunulup diğer taraftan Cumhuriyet Bayramı'nın Alman valsiyle kutlanmasını çelişkili bulduğunu ifade etti.

Karahasanoğlu'nun Küçük kardeş değilsiniz, ama Atatürk’çüsünüz! başlıklı yazısında verdiği İzmir örneğiyle, Azerbaycan'daki başörtüsü tartışması üzerinden dini hassasiyetlere yaklaşımı eleştirirken Türkiye'deki kültürel tartışmalara da dikkat çekmesi öne çıktı.

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