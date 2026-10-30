Türk başbakandan ödleri kopuyor: Önce ‘Yahudi düşmanı’ dediler, şimdi de ‘korkak’ ilan ettiler!

Almanya'da Berlin eyalet seçimlerinden birinci çıkan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'in, kampanya sırasında İsrail’in Gazze’de dünyanın gözü önünde yaptığı soykırımı eleştirdiği için ‘Yahudi düşmanı olmakla suçlanmış ve başını Yahudi cemaatinin çektiği iftira kampanyasının hedefi olmuştu.

Elif Eralp liderliğindeki Sol Parti, yüzde 25,7 oy alarak birinci parti çıkmış ve seçimin ardından

Berlin'in ve Almanya'nın ilk Türkiye kökenli kadın eyalet başbakanı olmaya hak kazanan Eralp, koalisyon hükümetini kurmak için SPD ve Yeşiller ile ön görüşmelere başlamıştı.

YANLIŞLIKLA GÖNDERİLEN NOTU YAYINLADILAR

Ancak şimdi bu görüşmeler tehlikeye girdi. Sebebi ise Spiegel Dergisi'nin Elif Eralp'in kendilerine yanlışlıkla gönderilen özel yazışmalarını yayınlaması.

Elif Eralp'ın, Spiegel ile yaptığı röportajın son halini onaylamadan önce ekibine yazdığı notlar taslaktan silinmeden medya kurumuna yollandı. Ve Spiegel, Eralp'in aslında danışmanına yazdığı ama yanlışlıkla kendilerine gönderilen "Spiegel için ailemi neden tehlikeye atayım?" şeklindeki notunu kamuoyu ile paylaştı. Spiegel'in eline ulaşan ve Eralp tarafından kaleme alınan bu notlarda, Eralp'in kendisi ve ailesi adına "bazı kişilerden korktuğu" ifade ediliyor.

Eralp'in söz ettiği kişilerden birinin Almanya'da Filistin Kurtuluş Cephesi (PFLP) örgütünün destekçisi olan ve "Hamas sempatizanı" olarak tanımlanan İbrahim İbrahim olduğu belirtiliyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre, İbrahim Berlin'deki Birleşik Filistin Ulusal Komitesi'nin (VPNK) sözcülüğünü yapıyor. Almanya istihbaratına göre VPNK ve PFLP Hamas için çatı yapılanma işlevi görüyor.

ERALP: SINIRLAR AŞILDI

Elif Eralp, bir video yayınlayarak konuya açıklık getirmeye çalıştı ve güvenlik birimlerinin tavsiyesi doğrultusunda hareket ettiğini açıkladı.

Ailesi için kaygı duyduğunu söyleyen Eralp, danışmanları ile özel yazışmalarının Der Spiegel tarafından yayımlanmasına da "sınırlar aşıldı" diyerek tepki gösterdi.

Spiegel'in yayımladığı belgeye göre Eralp, röportajda kendisine İbrahim hakkında sorulan soruya verdiği yanıtın metinden çıkartılmasını istiyor ve bu kişinin adını röportajda neden anmak istemediğini de kendi ekibine düştüğü özel notla açıklıyor: "Spiegel röportajı için ailemi neden tehlikeye atayım?"

KORKAK KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Almanya gündemine damgasını vuran bu gelişmeyle birlikte, Başbakan olmasından korktukları Elif Eralp için yeni bir kampanya başlatıldı. Sol Parti ve Yeşiller ile koalisyon müzakerelerine başlamaya hazırlanan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Berlin eyalet örgütüne, Eralp'i başbakanlığa taşıyacak koalisyona hükümetine ortak olmaması için baskılar artıyor.

SPD Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Siemtje Möller, kamu yayın kurumu ARD'nin "Morgenmagazin" programında yaptığı açıklamalarda, Sol Parti ile koalisyona girilmemesi gerektiğini savunarak, "Ben bunu yapmazdım" dedi.

Möller, bazı Sol Parti üyelerinin organize suçla olan bağlantıları ve antisemitizmle ilgili çözülmemiş sorunları olduğunu ileri sürerek, Sol Parti-Yeşiller- SPD koalisyonunun siyasi açıdan hiç de uygulanabilir olmadığını söyledi.

katılan Berlin SPD Grup Başkanı Steffen Krach da, planlanan koalisyon müzakereleri hakkında temkinli açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağının henüz belli olmadığını belirten siyasetçi, "Sonunda bir anlaşmaya varacağımız kesin değil" dedi.

KORKAK BİRİ BERLİN'İ KORUYAMAZ

Krach ayrıca Eralp'in kamuoyuna yansıyan "korkusunun", hem organize suç örgütlerine hem de emniyet ve savcılığa verilmiş "yıkıcı bir mesaj" niteliği taşıdığını kaydetti.

Koalisyon ön görüşmelerini durdurma çağrısı yapanlardan biri de Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Berlin Eyalet Teşkilatı ve Meclis Grubu Başkanı Stefan Evers.

Evers ve partisi CDU, SPD ve Yeşiller'in Sol Parti ile görüşmelere son vermelerini, yerine kendileriyle koalisyon hükümetini kurmalarını istiyor.

Evers, Eralp'in isteği dışında yayınlanan notuna atıfta bulunarak, "Bu, onun çok net bir biçimde şantaja açık, ödün vermeye zorlanmış olduğunu, partisinin bugüne kadar çözülmemiş ve çözebilecek durumda olmayan bir sorunu olduğunu da gösteriyor. Korkak biri Berlin'in güvenliğini sağlayamaz" ifadelerini kullandı.