2022 TOKİ başvuruları ne zaman? İstanbul 2022 TOKİ başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl ödenir ve şartlar neler?

TOKİ başvuruları başladıktan sonra bireyler, TOKİ evlerinin yerini, başvuru şartlarını ve kura çekilişi konusundaki detayları merak ediyorlar. Peki TOKİ kura çekilişi ne zaman, konut başvurusu nasıl yapılır 2022? TOKİ fiyatları nedir? TOKİ kura çekilişi ne zaman, konut başvurusu nasıl yapılır 2022? TOKİ fiyatları nedir? İşte detaylar...

TOKİ başvuruları 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Başvurular belirlenen bankalar ve online olarak e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bakan Kurum, ''Kuralar 31 Ekim sonrasında etaplar halinde çekmeye başlayarak 2023'ün Mart ayında tamamlamış olmayı umuyoruz. Parayı kura çekimi sonrası sözleşme imzalarken ödenecek. Biz kura sonrası vatandaşlarımızı sözleşme için çağıracağız.'' dedi.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuru 31 Ekim tarihinde bitecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim tarihinde son bulacak. Ziraat Bankası ile Halk Bankası şubelerinde de başvurular gerçekleştiriliyor.

TOKİ Cumhruiyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayan İstanbullular, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırmaya başladı. İşte İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi ilçe ilçe liste...

İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

AVRUPA YAKASI

ARNAVUTKÖY

BAŞAKŞEHİR

ESENLER

ANADOLU YAKASI

ÇATALCA

SİLİVRİ (SELİMPAŞA)

TUZLA

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

Emekliler %20: 50 bin konut

Gençler %20: 50 bin konut

Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

Engelliler %5: 12 bin 500 konut

Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut