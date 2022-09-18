İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarına nereden bakılır? İOKBS 2022 - Ortaokul Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaokul Bursluluk Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eylül ayının 4'ünde düzenlenen İOKBS 2022 sınavının ardından öğrencilerin gözü kulağı MEB'den gelecek habere çevrildi. Peki ortaokul Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS 2022 Bursluluk Sınavı sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takviminde yer alan bilgiye göre 2022 Ortaokul bursluluk sınavı sonuçları Eylül'ün 23'ünde açıklanacak.

İOKBS 2022 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sınava katılan öğrenciler, İOKBS 2022 Bursluluk Sınavı sonuçlarına http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

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Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Bursluluk Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

ORTAOKUL BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre 5. Sınıf ortaokul bursluluk sınavını kazanmak için gereken puan 462'dir. Geçen yılın verilerine bakıldığında taban ve tavan puanlara ulaşım sağlamak mümkündür.

Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonucuna göre bu yıl 6. sınıf bursluluk sınavını kazanmak ve burs alabilmek için 450 puan almak gerekmektedir.

7. sınıf ortaokul bursluluk sınavını kazanmak için gerekli olan puan 453'tür.

8. sınıf için diğer çocuk kontenjanı puanı: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjan puanı: 475.372

8. sınıf kanunla özel hak tanınmış öğrencilerin kontenjan puanı: 100

8. sınıf için oturduğu yerde okul olmayanlara tanınmış olan kontenjan puanı: 468.499

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