YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
YKS sınav giriş belgesi | Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 4 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında yapıldı. YKS geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapıldı. YKS başvuruları yapanlar ise sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Sınav giriş belgesi nasıl indirilir? YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olur?
Üniversite sınavına hazırlananlar YKS’nin ne zaman yapılacağını, giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, YKS giriş belgesi indir
YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran 2021 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 27 Haziran 2021 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran 2021 (Pazar), 15.45, 120 dakika
YKS giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı şimdilik açıklanmadı. Giriş belgelerinin sınavdan 15 gün kadar önce açıklanması bekleniyor.
YKS ertelenecek mi?
Koronavirüs salgını sebebiyle YKS’nin ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. ÖSYM’nin yaptığı açıklamada “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' ifadeleri kullanılmıştı. Şimdilik bir erteleme söz konusu değil. Şayet konu hakkında bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.