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Eğitim YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş belgesi | Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 4 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında yapıldı. YKS geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapıldı. YKS başvuruları yapanlar ise sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Sınav giriş belgesi nasıl indirilir? YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olur?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 11:47:00 -
YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavına hazırlananlar YKS’nin ne zaman yapılacağını, giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, YKS giriş belgesi indir

YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)           26 Haziran 2021 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)          27 Haziran 2021 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)                    27 Haziran 2021 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı şimdilik açıklanmadı. Giriş belgelerinin sınavdan 15 gün kadar önce açıklanması bekleniyor.

YKS ertelenecek mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle YKS’nin ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. ÖSYM’nin yaptığı açıklamada “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' ifadeleri kullanılmıştı. Şimdilik bir erteleme söz konusu değil. Şayet konu hakkında bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.

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