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Ekonomi Savaş tamtamları petrolleri uçurdu, altını ezdi! İslam Memiş’ten Akit TV’ye flaş açıklamalar
Ekonomi

Savaş tamtamları petrolleri uçurdu, altını ezdi! İslam Memiş’ten Akit TV’ye flaş açıklamalar

Yeniakit Publisher
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Finans Analisti İslam Memiş, Akit TV’de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş, Akit TV ekranlarında yatırımcıların yüreğini ağzına getiren fırtınalı altın ve emtia piyasasını tek tek deşifre etti.

Uluslararası piyasalarda ons altının 3.980 dolar seviyesine, gram altının ise 6.403 lira bandına çekildiğini duyuran Memiş; gümüşte %2,5, altında ise %1 seviyesinde sert satışlar yaşandığını vurgulayarak yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Jeopolitik gerilimlerin bölgesel savaş riskini tırmandırmasıyla brent petrolün 115 dolara dayandığını belirten İslam Memiş, yükselen petrolün altını doğrudan ezdiğini dile getirdi.

 

"Körfez ülkeleri nakit için altın satıyor, petroldeki yangın altını baskılıyor!"

Körfez ülkeleri ve merkez bankalarının nakit sıkışıklığı nedeniyle piyasaya altın sürmek zorunda bırakıldığını kaydeden ünlü uzman; düğün yapacaklara ve altın borcu olanlara bu düşüşleri tarihi alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye etti.

Piyasalarda ibrenin anlık olarak Amerikan tahvil faizlerine ve dolara kaydığını hatırlatan Memiş, uzun vadeli stratejiden şaşılmaması gerektiğini ve olası bir ateşkes haberiyle ibrenin tekrar fırlayacağını haykırdı.

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Yorumlar

Recep. Aydın Sosyal Bilimci

İSLAM MEMİŞ KONUŞTU, ALTIN ŞAŞIRDI, DOLAR YOLUNU KAYBETTİ! Ekonomi dünyasında öyle insanlar vardır ki söylediklerini dinledikten sonra insanın kafasındaki soru işaretleri azalır. Bir de öyle yorumcular vardır ki onları dinledikçe insan elindeki altını mı satsın, dolar mı alsın, yoksa bütün parasını yastığın altına koyup üzerine mi yatsın, karar veremez! İşte finans yorumcusu İslam Memiş de benim gözümde bu ikinci grubun en renkli isimlerinden biri! Televizyonu açıyoruz, karşımızda İslam Memiş. Altın yükselecek mi, düşecek mi diye merakla bekliyoruz. Bir bakıyoruz, yükseliş ihtimalini anlatıyor. Tam kuyumcuya gitmeye hazırlanırken düşüş riskinden söz etmeye başlıyor. Biz de ayakkabıları çıkarıp yeniden koltuğa oturuyoruz! Yahu arkadaş, altın mı alacağız, sabır taşı mı? Bir gün jeopolitik riskler konuşuluyor, ertesi gün merkez bankalarının kararları. Petrol yükseliyor, altın düşüyor, dolar yerinde duramıyor. İslam Memiş'in yorumlarını takip eden vatandaş ise bütün bu gelişmeler arasında kendi kendine soruyor: "Ben şimdi zenginleşiyor muyum, fakirleşiyor muyum, yoksa olduğum yerde dönüp duruyor muyum?" İşin en eğlenceli tarafı da şu: Finans dünyasında ihtimaller o kadar çok ki yorumcu her kapıyı açık bırakırsa sonunda mutlaka haklı çıkabilir! Altın yükselirse, "Jeopolitik riskleri söylemiştik!" Altın düşerse, "Kâr satışlarına dikkat çekmiştik!" Altın yerinde sayarsa, "Piyasada yatay seyir bekleniyordu!" Maşallah! Böyle bir yorumlama sanatı karşısında insanın aklına ister istemez Nasrettin Hoca geliyor. Hani Hoca, iki tarafı da dinledikten sonra ikisine birden hak vermiş ya! Hanımı, "Hoca, ikisi birden nasıl haklı olur?" diye sorunca, "Hanım, sen de haklısın!" demiş. Ekonomi yorumculuğunun Nasrettin Hoca versiyonu da herhâlde böyle bir şey olsa gerek! Elbette finans piyasalarını tahmin etmek kolay değil. Savaş çıkar, petrol fırlar. Barış haberi gelir, altın geriler. Bir devlet başkanı konuşur, piyasalar karışır. Dolayısıyla hiçbir yorumcudan geleceği kusursuz bilmesini bekleyemeyiz. Ama vatandaşın da bir isteği var: Bize bütün ihtimalleri sıralayıp sonunda kararı yine bize bırakacaksanız, bari arada bir çayımızı da siz ısmarlayın! Düşünüyorum da eskiden insanlar hava durumunu öğrenmek için gökyüzüne bakardı. Şimdi ekonomi yorumlarını dinleyince yine gökyüzüne bakıyorlar. Tek fark, eskiden yağmur yağacak mı diye merak ederlerdi, şimdi başlarına ne yağacak diye korkuyorlar! Bence İslam Memiş'in yorumlarını dinleyen bir vatandaşın en güvenli yatırımı, sağlam bir tansiyon aleti almak olabilir. Çünkü altının fiyatı düşse de yükselse de vatandaşın tansiyonu yükselmeye devam ediyor! Şaka bir yana, ekonomi yorumculuğu ciddi bir sorumluluktur. İnsanlar yıllarca çalışıp biriktirdikleri üç beş kuruşu değerlendirmek için bu açıklamalara kulak veriyor. Bu nedenle yorumcuların yalnızca doğru çıktıkları tahminlerini değil, yanıldıkları öngörülerini de açıkça konuşmaları gerekir. Benim İslam Memiş'e küçük bir tavsiyem var: Sayın Memiş, bir gün televizyona çıkıp da "Arkadaşlar, bugün altının ne olacağını ben de bilmiyorum!" derseniz, inanın sizi daha büyük bir dikkatle dinleyeceğim. Çünkü bazen "Bilmiyorum" diyebilmek, uzun uzun konuşmaktan çok daha değerlidir. Son sözüm de altın yatırımcılarına olsun: Altını kuyumcudan alabilirsiniz ama aklınızı kimseye emanet etmeyin! Hele bir de bütün ekonomi yorumlarını dinleyip hâlâ ne yapacağınıza karar veremediyseniz, geçmiş olsun! Sizin artık finans danışmanından önce iyi bir tatil yapmaya ihtiyacınız var! ????
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