Savaş tamtamları petrolleri uçurdu, altını ezdi! İslam Memiş’ten Akit TV’ye flaş açıklamalar

İslam Memiş, Akit TV ekranlarında yatırımcıların yüreğini ağzına getiren fırtınalı altın ve emtia piyasasını tek tek deşifre etti.

Uluslararası piyasalarda ons altının 3.980 dolar seviyesine, gram altının ise 6.403 lira bandına çekildiğini duyuran Memiş; gümüşte %2,5, altında ise %1 seviyesinde sert satışlar yaşandığını vurgulayarak yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Jeopolitik gerilimlerin bölgesel savaş riskini tırmandırmasıyla brent petrolün 115 dolara dayandığını belirten İslam Memiş, yükselen petrolün altını doğrudan ezdiğini dile getirdi.

"Körfez ülkeleri nakit için altın satıyor, petroldeki yangın altını baskılıyor!"

Körfez ülkeleri ve merkez bankalarının nakit sıkışıklığı nedeniyle piyasaya altın sürmek zorunda bırakıldığını kaydeden ünlü uzman; düğün yapacaklara ve altın borcu olanlara bu düşüşleri tarihi alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye etti.

Piyasalarda ibrenin anlık olarak Amerikan tahvil faizlerine ve dolara kaydığını hatırlatan Memiş, uzun vadeli stratejiden şaşılmaması gerektiğini ve olası bir ateşkes haberiyle ibrenin tekrar fırlayacağını haykırdı.