YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS: TYT, AYT, YDT tarihi
Üniversiteler için sınava girecek adaylar, "YKS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. TYT, AYT ve YDT'den oluşan üniversite sınavı YKS tarihi belli oldu. 2021 üniversite sınavı için heyecan gittikçe yükselmeye başladı. Peki, 2021 YKS ne zaman yapılacak?
YKS tarihine dair beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri ve YKS sayacı...
YKS ne zaman yapılacak?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başlayacak ve 135 dakika sürecek.
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT),27 Haziran 2021 (Pazar),günü, saat 10.15'de başlayacak ve 180 dakika dakika sürecek.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT),27 Haziran 2021 (Pazar) günü, saat 15.45'de başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.
HES KODU ZORUNLU!
2021-YKS başvurusu için HES Kodu zorunludur. Adaylarımız HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla alabileceklerdir.