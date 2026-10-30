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Dünya Helikopter düştü! İçindekilerin tamamı hayatını kaybetti
Dünya

Helikopter düştü! İçindekilerin tamamı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Helikopter düştü! İçindekilerin tamamı hayatını kaybetti

Hindistan helikopter kazasının şokunu yaşıyor. Ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletindeki Chamoli ilçesine bağlı Joshimath kasabası yakınlarında sivil bir helikopter düştü.

Chamoli Emniyet Müdürü Surjit Singh Panwar, yerel saatle 13.12'de havalanan helikopterle 13.14'te irtibatın koptuğunu açıkladı.

Panwar, arama kurtarma çalışmalarında pilotun da aralarında bulunduğu 6 kişinin tamamının cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.

Helikopterin kötü hava koşulları sırasında kaybolduğu belirtilirken, kazanın nedeni soruşturuluyor.

Eski Uttarakhand Başbakanı ve Kongre Partisi lideri Harish Rawat, eyalette son yıllarda yaşanan helikopter kazalarının soruşturulması çağrısında bulundu.

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