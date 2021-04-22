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Eğitim YKS ne zaman? Üniversite sınavı 2021 tarihi
Eğitim

YKS ne zaman? Üniversite sınavı 2021 tarihi

İyi bir üniversitede okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavını bekliyor. YKS ve LGS ertelenecek mi, iptal mi? LGS - YKS sınavına kaç gün kaldı, ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 23:08:00 -
YKS ne zaman? Üniversite sınavı 2021 tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım sürüyor. Binlerce öğrenci ve veli son dakika YKS ve LGS haberlerini arıyor. Başvurularını yapan adaylar MEB ve ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. YKS ne zaman?

YKS ne zaman?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

YKS ertelenenilir mi?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

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