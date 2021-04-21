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Eğitim YKS ertelenecek mi? 2021 YKS ne zaman?
Eğitim

YKS ertelenecek mi? 2021 YKS ne zaman?

YKS ne zamana ertelenecek? Koronavirüs salgını sebebiyle YKS’ye hazırlananlar sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, YKS ertelendi mi? YKS ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 11:53:00 -
YKS ertelenecek mi? 2021 YKS ne zaman?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle Türkiye’de kısmi kapanma dönemi başladı. Üniversite sınavına hazırlananlar ise tarihlerle ilgili olarak bir değişikliğin yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Peki, bu yıl YKS ertelenir mi?

YKS ertelenecek mi? 2021 YKS ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Artan vakalar sebebiyle sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Eğitim ve sınavlarla ilgili olarak 26 Nisan’da yapılacak kabine toplantısında değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

LGS ertelenecek mi? LGS ertelendi mi 2021
LGS ertelenecek mi? LGS ertelendi mi 2021

Eğitim

LGS ertelenecek mi? LGS ertelendi mi 2021

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