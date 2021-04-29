YKS ertelendi mi? YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Lise sınavlarıyla ilgili Selçuk, “17 Mayıs’tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40’a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, tam kapanmada öğretmenlerin okula gitmeyeceğini de açıkladı.

YKS ne zaman yapılacak?

Yüz yüze sınavlarının ertelenmesiyle birlikte LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrenciler de LGS ve YKS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyordu. Öğrencilerin merakla beklediği YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili de Bakan Selçuk, “Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da ‘biraz daha erteleyin’ diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. YKS ve LGS belirlenen tarihlerde yapılacak” dedi.

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat'ta başlamış, 2 Mart'ta sona ermişti. ÖSYM 2021 YKS sınav ücretlerini TYT, AYT ve YDT sınavlarının her biri için 90,00 TL olarak belirlemişti.