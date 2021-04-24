YKS 2021 ne zaman?
YKS ne zaman 2021? 2021 üniversite sınavı için artık heyecan dorukta. Mayıs ayına kısa bir süre kala öğrenciler, çalışmalarını iyice artırdı. ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kısıtlamaları duyurdu. Bu gelişme üzerine üniversiteye hazırlık yapan gençler de sınavlar için bir erteleme durumunun gündeme gelip gelmediğini merak etmeye başladı.
YKS 2021 ne zaman?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.
Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.