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Yerel Yine tüp patladı! 1 kişi ağır yaralı
Yerel

Yine tüp patladı! 1 kişi ağır yaralı

Yeniakit Publisher
2024-07-02 16:54:00 -
Yine tüp patladı! 1 kişi ağır yaralı

İzmir’de 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 63 kişinin yaralanmasına neden olan patlama halen gündemdeyken, bu kez Fethiye’den korkutan bir haber geldi. Bu kez evde yaşanan patlamada 1 vatandaş ağır yaralandı.

Olay, Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan tüp henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından patlama sonrası evde çıkan yangın kontrol altına alındı.

O esnada evde bulunan ve ağır şekilde yaralanan U.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu da gelerek, yangın ile ilgili bilgi aldı. Patlamanın ardından Karagözler Mahallesi yolu üzerinde güvenlik önlemleri alındı.

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