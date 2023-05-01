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Gündem Yine pislik kusmuştu... Hasan Can Kaya'ya büyük şok!
Gündem

Yine pislik kusmuştu... Hasan Can Kaya'ya büyük şok!

Yeniakit Publisher
2023-05-01 15:51:00 -
Yine pislik kusmuştu... Hasan Can Kaya'ya büyük şok!

Sözde komedyen Hasan Can Kaya'nın son programında Elazığ hakkındaki sözlerinin ardından tepki gösteren Fırat Üniversitesi, hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı dijital platformda sahneleniyor. Programı vatandaşlarla sohbet ederek geçiren Hasan Can Kaya yaptığı konuşmalarla gündeme geliyor. Komedyenin son programında yaptığı şaka ise büyük tepkiye sebep oldu. Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi hakkında yaptığı şaka sonrasında komedyene art arda tepkiler geldi.

Hasan Can Kaya, programında konuklarından birine "Ne mezunusun?" diye sordu. Genç kız ise, "Elazığ, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum." cevabını verdi.

Bunun üzerine Kaya, "Elazığ Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar yok ama. Bu çocukların abaküsü var ya, onunla yapıyorlar." dedi.

Bölümün yayınlanmasının ardından tepkilerini belirten Fırat Üniversitesi ise Kaya’dan özür beklediklerini ifade ederek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Ünivesiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Bir medya platformunda yayınlanan programda üniversitemiz ve şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversitemize yönelik konuşmalarından dolayı Hasan Can Kaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversitemizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise şunları söyledi:

Aziz şehir Elazığ’ı ve Bilimin Parlayan Yıldız’ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi’ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!

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Yorumlar

sdk

suratinda meymenet kalmamis

Putsavar

ne boş insanlar la bunlar. Vizyonsuz hedefsiz gayesiz...
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