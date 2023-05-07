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Dünya Yine ABD yine silahlı saldırı
Dünya

Yine ABD yine silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-05-07 07:08:00 -
Yine ABD yine silahlı saldırı

ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir alışveriş merkezine giren saldırganın, 9 kişiyi yaraladığı, ölü sayısının ise henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Dallas polisi, yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinde ateş açan zanlının yaraladığı 9 kişinin, hastanede tedavi altına alındığını, saldırganın kaç kişiyi öldürdüğü konusunda net sayının ise ilerleyen saatlerde açıklanacağını kaydetti.

Polis Şefi Brian Harvey, düzenlediği basın toplantısında, Allen Premium Otlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü.

Texas Valisi Greg Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili "tarif edilemez bir trajedi" ifadesini kullandı.

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