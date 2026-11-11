Yılmaz Özdil Yeni Parti’nin içinden geçti: "Ulan partinizin yarısı AKP'ye geçti be şerefsizler!"

Gazeteci Yılmaz Özdil'in sosyal medyada paylaşılan açıklamaları gündem oldu. Yeni Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle kendisine "gizli AKP'li" denildiğini belirten Özdil, parti değiştiren siyasetçiler üzerinden kendisini hedef alanlara ağır sözlerle yüklendi.

"KİM GİZLİ AKP'Lİ?"

Kendisini eleştirenlere tepki gösteren Özdil, bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçtiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ Belediye Başkanı da istifa etmiş değil mi? Yeni Parti'den falan AKP'ye geçeceği konuşuluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'ye geçti. İşte Aydın AKP, Afyon AKP, habire AKP'ye geçiyorlar öyle değil mi?"

"SIRF O PARTİYİ ELEŞTİRDİĞİM İÇİN..."

Yeni Parti'yi eleştirdiği için hedef alındığını söyleyen Özdil, kendisine yöneltilen suçlamalara şu sözlerle karşılık verdi:

"Bunlardan para alan aparat tetikçiler. Mesela bana ne diyor? Sırf o partiyi eleştirdiğim için. Ne diyorlar? Bu gizli AKP'li diyorlar."

"ULAN PARTİNİZİN YARISI AKP'YE GEÇTİ BE ŞEREFSİZLER!"

Açıklamasının devamında tepkisini daha da sertleştiren Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Ulan partinizin yarısı AKP'ye geçti be şerefsizler. Kim gizli AKP'li? Partinizin yarısı AKP'ye geçti ulan. Şerefsiz. Hâlâ bize gizli AKP'li..."

Özdil'in açıklamalarında belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin dile getirdiği sözler ve suçlamalar kendisine ait değerlendirmeler olarak öne çıktı.