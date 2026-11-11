Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti! Brent petrol 92 doları aştı

Küresel petrol piyasalarında fiyatlar yeniden yükselişe geçti. İran savaşında gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilere rağmen Hürmüz Boğazı'nda gemilere düzenlenen saldırıların sürmesi, petrol fiyatları üzerindeki etkisini koruyor.

Bir önceki işlem gününde son iki ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatları, çarşamba günü yeniden yükseldi.

BRENT PETROL 92 DOLARI GEÇTİ

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 04.19 itibarıyla 71 sentlik artışla 92,20 dolara ulaştı. Böylece Brent petrolde günlük yükseliş yüzde 0,78 oldu.

ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 49 sent, yani yüzde 0,57 artarak 86,53 dolara çıktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsünün verilerine göre ekim ayında Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda 37 gemi saldırıya uğradı.

Bu sayı, savaşın başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek aylık saldırı sayısı olarak kayıtlara geçti. Kasım ayında ise şu ana kadar 10 saldırı gerçekleşti.

ANALİSTLERDEN KRİTİK UYARI

LSEG analistleri, 10 Kasım tarihli değerlendirmelerinde, bölgede olası bir anlaşmaya varılmasının deniz trafiğini hemen normale döndürmeyebileceğine dikkat çekti.

Analistler, "Bir anlaşmaya varılsa bile boğazdan geçişlerin artması, mayınların temizlenmesine, sigorta maliyetlerine ve gemi sahiplerinin bu riski üstlenmeye istekli olup olmayacağına bağlı. Bu arada saldırılar hız kesmedi" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN PETROL STOKLARINDA 9 MİLYON VARİLLİK ARTIŞ

Piyasa kaynaklarının Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayandırdığı bilgilere göre ABD'nin ham petrol stokları, 6 Kasım'da sona eren haftada 9 milyon varil arttı.

Öte yandan sektör kaynakları, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarının yeniden başlamasının ardından Rusya'nın petrol rafinaj kapasitesinin ekim sonundan bu yana yaklaşık yüzde 30 azaldığını bildirdi.

GÖZLER ABU DABİ'DEKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla yeni bir diplomatik girişim başlattı.

Rus ve Ukraynalı yetkililer, şubat ayından bu yana ilk barış görüşmelerini gerçekleştirmek üzere salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.

Petrol piyasalarında ise Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik durumu ve diplomatik gelişmeler yakından takip ediliyor.