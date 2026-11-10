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Gündem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık Adli Tıp’ın ‘zehirlenmedi’ raporuna itiraz etti
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık Adli Tıp’ın ‘zehirlenmedi’ raporuna itiraz etti

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık Adli Tıp’ın ‘zehirlenmedi’ raporuna itiraz etti

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ‘Kozinoğlu'nun kalp hastalığı sonucu öldüğü, zehirlenme bulgusunun görülmediği’ bilgilerinin yer aldığı rapora itiraz etti.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli ölümüne ilişkin hazırladığı raporu geçtiğimiz hafta Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Kurul gönderilen raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla genel kuruldan yeniden rapor tanzimi talebinde bulunuldu.

ZEHİRLENME BULGUSU YOK

Öte yandan raporda, yapılan radyolojik inceleme, ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir, radyoaaktif inceleme ve alınan örneklerin incelemeleri neticesinde değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Raporda, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi. Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığının vurgulandığı raporda, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği bilgisi yer aldı. Raporda, fethi kabir işlemine ilişkin bulgulara da yer verildi. Raporda, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri ile fethi kabir işlemi yapıldığı kaydedildi. Raporda, Kozinoğlu'nun mide bulantısı, kusma, ishal, mide ve bağırsaklarda kanama, solunum yollarında alerjik reaksiyon bulunmadığı, diğer ağır metallerin normal düzeyde olduğu anlatıldı. Raporda, Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delilin bulunmadığı aktarıldı.

VERİLEN İLACIN, ÖLÜME ETKİSİ BULUNMADI

Hazırlanan raporda, hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği, Kozinoğlu'na kalp rahatsızlığı başladıktan sonra verilen ilacın, ölüm olayına etkisi ve katkısı bulunmadığı vurgulandı.

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Yorumlar

hsn

O raporu imzalayan adli tıp uzmanlarını da araştırmak lazım eminim fetö iltisaklı çıkacaklar

ata

kesinlikle bir bit yeniği var bir yerlerde... çünkü zaman makinası daha bulunmadı. var belki biz bilmiyoruz ama elinde zaman makinası olmayan bir kişi ancak planı bilir ve senaryoya koyar... yemeyin bizi... fetö bu işin içinde... milyon evrak, kayıt, rapor olsa da olay belli... nasıl bütün fetöcüler üniversite sınavlarında, polis akademisi, harp okulları, harp akademilerinde derece yapıyorsa aha bu rapor da o kadar inandırıcı...
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