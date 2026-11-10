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İlham Aliyev Türkiye’de

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İlham Aliyev Türkiye’de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmak üzere eşi Mihriban Aliyeva ile Antalya'ya geldi. Aliyev, yarın Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmak üzere Antalya'ya geldi. Eşi Mihriban Aliyeva ile gelen Aliyev'i havalimanında Antalya Valisi Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Fuat Oktay ve Binali Yıldırım karşıladı. Aliyev, yarın Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla Karabağ'a yaptığı ziyaretten iki gün sonra gerçekleşti. Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'daki buluşmada dostluk mesajı vermişti.

Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmamıştı. İlham Aliyev'in Bakü'de, önceden belirlenmiş bir program doğrultusunda, FIFA U-15 Dünya Kupası'nın kapanış programına katılacağı belirtilmişti.

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