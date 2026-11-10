Süper Lig'de Volkan Demirel'e sürpriz talip

Süper Lig’de çalkantılı bir dönemden geçen Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile olan birlikteliğini sonlandırdı.

Teknik adam ayrılığının yanı sıra kulüp idari yapısında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep FK’nin yakın zamanda kongreye gitmeden bir yönetim değişikliğine gitme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

AHMET ÜZER GELİRSE İLK ADAY VOLKAN DEMİREL

Kulüpte Ahmet Üzer başkanlığında yeni bir yönetimin göreve gelmesi durumunda ilk hamlenin teknik direktörlük koltuğu için yapılacağı ifade edildi. Bu senaryoda takımın başına geçecek en güçlü adayın Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel olduğu belirtildi.

Yeni yönetim ve teknik kadro planlamasında Volkan Demirel ismi ilk sırada yer alsa da kırmızı-siyahlı idarecilerin alternatif olarak yabancı teknik adam ihtimalini de değerlendirmeye aldığı kaydedildi.