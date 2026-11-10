  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vatanseverlik dibe vurunca ne yapacaklarını şaşırdılar! Almanya ördek askerlerle savaşa hazırlanıyor Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'dan tarihi imza Dün beslendikleri kaba bugün pisliyorlar: Yeni Parti düşen CHP çelengine sevinecek kadar düştü! Laikçi zorbalardan 'saygı duruşu' dayağı Konferansın ikinci gününde Cevdet Yılmaz’dan mesaj COP31'den somut adımlar bekliyoruz Bütün kamuoyuna yalan söyledikleri ortaya çıktı! Ahmet Şık’ın eşine casusluk incelemesi Patlamaya ilişkin inceleme derinleşiyor! Faciada gözaltı sayısı 11'e yükseldi Stratejik üstünlüğe vurgu! Rum basınında Türkiye itirafları İzmir’deki fabrika patlaması yürekleri dağladı! Faciada can verenlerin kimlikleri belli oldu Aylin Kotil’in Sarıgül hakkındaki o sözleri tekrar gündemde… ‘İnsan kendinden ziyade çocuğunu koruyor!’
Spor Transferde 400 milyon Euroluk hezimet! Küresel dev Manchester United’ın ipi çekildi!
Spor

Transferde 400 milyon Euroluk hezimet! Küresel dev Manchester United’ın ipi çekildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Transferde 400 milyon Euroluk hezimet! Küresel dev Manchester United’ın ipi çekildi!

Dünya futbolunun en büyük markalarından biri olan İngiliz devi Manchester United, son 5 yılda izlediği basiretsiz transfer politikaları ve şuursuz harcamaları sebebiyle Avrupa’nın en kötü yönetilen kulübü ilan edildi. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) yayınladığı rapora göre, 2021 yılından bu yana yapılan astronomik transferlere rağmen İngiliz ekibi tam 400 milyon Euro değer kaybına uğrayarak felaketin eşiğine geldi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre Manchester United, son 5 yıldaki yüksek maliyetli transferleri nedeniyle 400 milyon Euro değer kaybıyla Avrupa'nın en kötü yönetilen futbol kulübü oldu. Antony, Jadon Sancho ve Rasmus Hojlund gibi oyuncularda yaşanan başarısız transferler kulübün ekonomik zararını artırdı.

Futbol dünyasındaki transfer harcamaları ve oyuncu değerleri üzerine yapılan kapsamlı araştırmada, Manchester United'ın son dönemdeki transfer stratejisi tam anlamıyla bir fiyasko olarak değerlendirildi.

 

AVRUPA'NIN EN KÖTÜ YÖNETİLEN KULÜBÜ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, son 5 yıldaki transfer politikasıyla Avrupa’nın en kötü yönetilen kulübü olarak gösterildi.

400 MİLYON EURO'LUK KAYIP

Daily Mail’de yer alan habere göre; Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Futbol Gözlemevi’nin hazırladığı çalışmada 2021’den bu yana transfer harcamaları 50 milyon Euro'yu aşan kulüplerin performansları incelendi. Bonservis bedelleri, oyuncu satışlarından elde edilen gelirler ve kadrodaki futbolcuların piyasa değerlerindeki değişim dikkate alındı. Manchester United, 400 milyon Euro'luk değer kaybıyla Avrupa kulüpleri arasında son sırada yer aldı. Dünya genelinde ise sadece Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in önünde kalabildi.

 

BAŞARISIZ TRANSFERLERİN FATURASI AĞIR

Manchester United’ın son yıllardaki yüksek maliyetli transferleri kulübe ciddi ekonomik kayıplar yaşattı. Antony’yi 95 milyon Euro'ya alıp daha sonra 25 milyon Euro'ya Real Betis’e gönderen İngiliz ekibi, Jadon Sancho için Borussia Dortmund’a ödediği 87 milyon Euro'yu da geri kazanamadı. Rasmus Hojlund’u 80 milyon Euro'ya kadrosuna katan United, oyuncunun Napoli’ye gidişiyle de önemli ölçüde zarar etti. Andre Onana, Mason Mount ve Joshua Zirkzee gibi isimlerin de beklentileri karşılayamaması, kulübün transfer politikasındaki sorunların somut örnekleri olarak öne çıktı.

Sincan Belediyesi sosyal kültürel ve spor projeleriyle öncü olmaya devam ediyor
Sincan Belediyesi sosyal kültürel ve spor projeleriyle öncü olmaya devam ediyor

Aktüel

Sincan Belediyesi sosyal kültürel ve spor projeleriyle öncü olmaya devam ediyor

Haliliye'de geleceğe yatırım! Eğitim spor ve altyapıda dönüşüm
Haliliye'de geleceğe yatırım! Eğitim spor ve altyapıda dönüşüm

Aktüel

Haliliye'de geleceğe yatırım! Eğitim spor ve altyapıda dönüşüm

Amedspor başkanı bile ikna oldu ama… ‘Sarı torba’ iddiasıyla kaos arayanlar var!
Amedspor başkanı bile ikna oldu ama… ‘Sarı torba’ iddiasıyla kaos arayanlar var!

Gündem

Amedspor başkanı bile ikna oldu ama… ‘Sarı torba’ iddiasıyla kaos arayanlar var!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23