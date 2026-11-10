Terör devleti işte bu kadar yüzsüz! “İsrail Gazze’ye insanı yardım ulaştırılması için çalışıyor, Hamas bu yardımı çalıyor”

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Michal Maayan, Gazze’ye ulaşmayan yardımlara ilişkin bir soruya verdiği cevapta hiç sıkılmadan; “İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılması için çalışıyor. Hamas bu yardımı çalarak terör makinesini besliyor ve Gazze üzerindeki tutuşunu sıkılaştırıyor. Hamas'ı sorumlu tutun. Hamas'ın Gazze'nin geleceğini yok etmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR!

Üç gün önce yağan yağmurlarla meydana gelen sel Filistinli mazlumların hayata tutunmaya çalıştığı 70 bin çadırı sular altında bıraktı. Hiçbir yardım malzemesinin Gazze’ye girişine izin vermeyen siyonist terör devleti İsrail ise ölüm kuşatması altında tuttuğu Gazze halkına yardım ulaştırılmasına çalıştığını belirterek adeta insanların aklıyla alay etti.