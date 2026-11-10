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Gündem Terör devleti işte bu kadar yüzsüz! “İsrail Gazze’ye insanı yardım ulaştırılması için çalışıyor, Hamas bu yardımı çalıyor”
Gündem

Terör devleti işte bu kadar yüzsüz! “İsrail Gazze’ye insanı yardım ulaştırılması için çalışıyor, Hamas bu yardımı çalıyor”

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Terör devleti işte bu kadar yüzsüz! "İsrail Gazze’ye insanı yardım ulaştırılması için çalışıyor, Hamas bu yardımı çalıyor"

Gazze’yi yerle bir ettikten, 80 bini aşkın Gazzeli sivili öldürüp, 200 binini de yaraladıktan sonra yapılan ateşkes anlaşmasına aykırı şekilde Gazze’ye gıda ve insani yardım malzemelerinin girişine izin vermeyen İsrail, utanmadan Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasına çalıştıklarını, ancak Hamas’ın bu yardımları çaldığını iddia ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Michal Maayan, Gazze’ye ulaşmayan yardımlara ilişkin bir soruya verdiği cevapta hiç sıkılmadan; “İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılması için çalışıyor. Hamas bu yardımı çalarak terör makinesini besliyor ve Gazze üzerindeki tutuşunu sıkılaştırıyor. Hamas'ı sorumlu tutun. Hamas'ın Gazze'nin geleceğini yok etmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR!

Üç gün önce yağan yağmurlarla meydana gelen sel Filistinli mazlumların hayata tutunmaya çalıştığı 70 bin çadırı sular altında bıraktı. Hiçbir yardım malzemesinin Gazze’ye girişine izin vermeyen siyonist terör devleti İsrail ise ölüm kuşatması altında tuttuğu Gazze halkına yardım ulaştırılmasına çalıştığını belirterek adeta insanların aklıyla alay etti.

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Tan

Ar, utanma gercek insanda olur. Yoksa olmaz.... insan olanda utanma olur yoksa zalimlik...
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