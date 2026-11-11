İşte bu hiç beklenmiyordu: 400 yıllık gemiden altın hazinesi çıktı!
Yaklaşık 400 yıl önce Fas'tan Hollanda'ya doğru yola çıkan bir ticaret gemisi ile ilgili müthiş bir gelişme ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yaklaşık 400 yıl önce Fas'tan Hollanda'ya doğru yola çıkan bir ticaret gemisi ile ilgili müthiş bir gelişme ortaya çıktı.
Yaklaşık 400 yıl önce Fas'tan Hollanda'ya doğru yola çıkan bir ticaret gemisi, İngiltere kıyılarında şiddetli fırtınaya yakalanarak denizin dibine gömüldü. 1995 yılında keşfedilen batıkta bulunan 400'den fazla altın sikke ve değerli eşyalar, yıllardır araştırmacıların ilgisini çekiyordu. Yaklaşık 30 yıl süren çalışmaların ardından geminin kimliği belirlendi.
İngiltere kıyılarında 1995 yılında keşfedilen ve 400'den fazla altın sikkenin bulunduğu tarihi gemi batığının 30 yıllık gizemi çözüldü. 1633 yılında Fas'tan Hollanda'ya giderken batan geminin taşıdığı değerli yük ve mürettebatın akıbetiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
İngiltere'nin güneyindeki Devon bölgesine bağlı Salcombe açıklarında bulunan tarihi batık, ilk olarak 1995 yılında keşfedildi.
Deniz tabanında çok sayıda tarihi eser ve 400'den fazla altın sikkeye rastlanması, geminin geçmişine ilişkin araştırmaları başlattı.
Yaklaşık 30 yıl boyunca sürdürülen çalışmaların ardından araştırmacılar, geminin kimliğini ortaya çıkardı. Ulusal Arşivlerde bulunan tarihi belgeler, geminin 1633 sonbaharında Fas'tan Hollanda'ya doğru yola çıktığını gösterdi.
Tarihi kayıtlara göre Dom van Keulen, yolculuğu sırasında oldukça sert hava koşullarıyla karşılaştı. Şiddetli fırtınalar nedeniyle su almaya başlayan gemi, İngiltere'nin güney kıyılarındaki Salcombe açıklarında battı.
Gemide bulunan mürettebatın ise kazadan sağ kurtulduğu belirlendi. Böylece yüzyıllardır denizin altında bulunan geminin nasıl battığına ilişkin önemli ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.
Araştırmalar, geminin oldukça değerli bir yük taşıdığını ortaya koydu. Dom van Keulen'in kargosunda 9 bin Fas altın sikkesinin yanı sıra başka değerli eşyalar da bulunuyordu. Geminin batmasının ardından yükün büyük bölümünün kurtarıldığı düşünülüyor. Ancak 400'den fazla altın sikke denizin dibinde kaldı. Bu sikkeler, 1995 yılında yapılan keşif sırasında ortaya çıkarıldı.
Batıkta yalnızca altın sikkelerle karşılaşılmadı. Denizden çıkarılan diğer eserler arasında altın takılar, külçe ve parça halindeki altınlar, kalay bir kase ve kaşık da yer aldı.
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