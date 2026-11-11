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Avrupa 104 kuruluştan Avrupa Parlamentosu’na ortak tepki!
Avrupa

104 kuruluştan Avrupa Parlamentosu’na ortak tepki!

Yeniakit Publisher
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104 kuruluştan Avrupa Parlamentosu’na ortak tepki!

Uluslararası Af Örgütü ve Avrupa Irkçılık Karşıtı Ağı'nın da aralarında yer aldığı 104 sivil toplum kuruluşu, Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı milletvekillerinin ırkçı ve İslamofobik ifadelerine tepki göstererek ortak bir bildiri yayımladı.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve Avrupa Irkçılık Karşıtı Ağı'nın da bulunduğu 104 sivil toplum kuruluşu, Avrupa Parlamentosu'nda bazı milletvekilleri tarafından kullanılan ırkçı ve İslamofobik söylemlere karşı ortak bildiri yayımladı.

Parlamento Başkanı Roberta Metsola’ya gönderilen ortak mektupta, Müslümanları hedef alan nefret söylemlerinin ve ayrımcılığı teşvik eden ifadelerin açık şekilde kınanması istendi. Kuruluşlar, 7 Ekim’de gerçekleştirilen oturumda dile getirilen bazı ifadelerin Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın 21'inci maddesine aykırı olduğunu savundu.

Bildiride, oturum sırasında Müslüman topluluklara yönelik ayrımcı söylemlerin kullanıldığı, ibadet alanlarının kapatılması, başörtüsü ve helal gıda uygulamalarının yasaklanması gibi çağrılar yapıldığı belirtilerek bu söylemlerin Avrupa genelindeki milyonlarca insanı hedef gösterdiği vurgulandı.

Sivil toplum kuruluşları ayrıca, tartışmaya açılan düzenlemenin kabul edilmesi halinde Müslüman gençlerle ve topluluklarla çalışan kuruluşların Avrupa mekanizmalarına katılımının ve finansman imkanlarının kısıtlanabileceği uyarısında bulundu. Kuruluşlar, Avrupa Parlamentosu yönetimini iç tüzük çerçevesinde gerekli adımları atmaya ve nefret söylemlerine karşı kurumsal bir duruş sergilemeye çağırdı.

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