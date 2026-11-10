KKTC’den üçlü görüşme sonrası dikkat çeken açıklama: ‘İki devlet gerçeği artık kabul edilmeli’

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs meselesinde kalıcı ve adil bir çözümün ancak adadaki iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin kabul edilmesiyle mümkün olabileceği belirtildi. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü güvence altına alınmadan yürütülecek temasların sürdürülebilir bir anlaşmaya zemin hazırlayamayacağı ifade edildi.

Kıbrıs meselesinin temel sorununun güven yaratıcı önlemlerin eksikliği değil, adadaki egemenlik meselesinin çözüme kavuşturulamaması olduğu kaydedilen açıklamada, tali konuların ön plana çıkarılmasının asıl siyasi uyuşmazlığı gölgelediğine dikkat çekildi.

HÜKÜMETİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASINA TEPKİ

Üçlü görüşme sonrasında yapılan açıklamada yer alan bazı hususlara ilişkin hükümetin ciddi çekinceleri bulunduğu belirtilen metinde, KKTC'de başkanlık sistemi değil, parlamenter demokrasiye dayalı bir yönetim modelinin yürürlükte olduğu hatırlatıldı.



Yeni sınır kapılarının açılması ve hükümetin yetki alanına giren diğer konularda, hükümetle herhangi bir istişare veya eşgüdüm sağlanmadan Rum liderliğiyle mutabakata varıldığı yönündeki açıklamaların ciddi bir kurumsal sorun oluşturduğu ifade edildi.



Kıbrıs Türk halkının geleceğini ilgilendiren önemli meselelerde hükümetin ve ilgili kurumların devre dışı bırakılarak GKRY liderliğiyle uzlaşı sağlanmasının parlamenter demokratik sistemin ruhuyla bağdaşmadığı vurgulandı. Özellikle yeni geçiş noktalarının açılması, teknik komitelerin çalışma alanlarının genişletilmesi ve siyasi taahhütler içeren konuların hükümetin görüşü alınmadan uzlaşılmış gibi kamuoyuna sunulmasının doğru olmadığı kaydedildi.

“KIBRIS TÜRK HALKI AZINLIK STATÜSÜNÜ KABUL ETMEYECEK”

Açıklamada, KKTC Hükümeti'nin Kıbrıs meselesindeki yol haritasının net olduğu belirtilerek, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman azınlık statüsüne indirgenmeyi kabul etmeyeceği, egemenlik hakkından vazgeçmeyeceği ve başarısızlığı ortaya çıkmış çözüm modellerinin peşinden gitmeyeceği ifade edildi.

Kıbrıs Türk halkının adada ve bölgede istikrarın sağlanması amacıyla iyi niyetli adımlara her zaman açık olduğu belirtilirken, Türkiye'nin de destek verdiği iki devlet politikasına aykırı hiçbir yaklaşımın hükümet tarafından benimsenmeyeceği bildirildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu başta olmak üzere uluslararası platformlarda dile getirdiği iki devletli çözüm yaklaşımına da atıfta bulunuldu.

ULUSLARARASI TOPLUMA İZOLASYONLARIN KALDIRILMASI ÇAĞRISI

KKTC Hükümeti'nin, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi temelinde yürütülecek her türlü yapıcı diyaloğa açık olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, uluslararası topluma da çağrıda bulunuldu.

Başarısızlığı ispatlanmış çözüm modellerini yeniden gündeme getirmek yerine adadaki mevcut gerçeklerin kabul edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Kıbrıs Türk halkına uygulanan siyasi ve ekonomik izolasyonların sona erdirilmesi istendi.

Açıklama, adada iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinden hareketle Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları temelinde egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi çağrısıyla son buldu.