Casusluk soruşturmasında kirli çark deşifre oldu! Alman fonları, LGBT lobisi ve 15 Temmuz kumpası savcılık tutanaklarında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi ve askerî casusluk soruşturmasında alınan ifade, Alman Heinrich Böll Stiftung'un Türkiye'deki faaliyetlerini mercek altına aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığından sağlanan finansman, Yonca Verdioğlu Şık'ın kendi ifadesiyle "Kürt meselesi" üzerine yürütülen projeler, KAOS GL ile gerçekleştirilen ortak çalışmalar ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye hakkında yapıldığı öne sürülen açıklama, savcılık sorgusunun dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

10 Kasım 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade veren Heinrich Böll Stiftung program koordinatörü Yonca Verdioğlu Şık'ın açıklamaları, yabancı kaynaklı fonlarla Türkiye'de yürütülen faaliyetlerin kapsamına ilişkin önemli ayrıntılar içeriyor.

AHMET ŞIK

ALMANYA'DAN FON, ŞIK'IN İFADESİYLE "KÜRT MESELESİ"NE YÖNELİK PROJELER!

Sorguda en dikkat çekici açıklamalardan biri, Yonca Verdioğlu Şık'ın bizzat "Kürt meselesi" olarak nitelendirdiği konuya ilişkin çalışmaların finansmanıyla ilgili oldu.

Şık, savcılık ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Örneğin 2026 yılında kürt meselesi ile ilgili faaliyetler yürüttük. Bu faaliyetler ile ilgili ödeneğimiz doğrudan yurttaş vergileri tarafından oluşturulan bütçe ile Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından gelmektedir."

Böylece Alman kamu kaynaklarıyla Şık'ın kendi ifadesiyle "Kürt meselesi" üzerine projeler gerçekleştirildiği, doğrudan şüphelinin beyanıyla tutanağa geçti.

Bu açıklama, söz konusu projelerin kapsamı, finansman koşulları ve faaliyetlerin hangi kuruluşlarla yürütüldüğü sorularını gündeme getirdi.

KAOS GL

KAOS GL İLE ORTAKLIK DOĞRULANDI: PROJE, KONFERANS VE ORGANİZASYON DESTEĞİ

Şık'ın ifadesinde, Heinrich Böll Stiftung'un LGBT kuruluşlarıyla yürüttüğü faaliyetler de ayrıntılarıyla yer aldı.

Şık, LGBT derneklerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ve toplantıları için mekân desteği sağladıklarını belirtti.

Savcılığın KAOS GL ile ilişkiye yönelik sorusu üzerine iki kuruluşun proje ortağı olduğunu açıkça ifade etti.

İfadeye göre bu ortaklık kapsamında raporlama, konferans ve çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

SAVCILIK 'CİNSİYETSİZLEŞTİRME' FAALİYETLERİNİ SORDU!

Savcılık, Heinrich Böll Stiftung ile KAOS GL arasında yürütülen projelerin içeriğini sorgularken cinsiyetsizleştirme kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri de gündeme getirdi.

Şık ise bu nitelendirmeyi kabul etmedi. Ortak çalışmaların insan hakları alanında yürütüldüğünü ve denetime tabi olduğunu savundu.

Sorguda bu başlığın açıkça yer alması dikkat çekerken, ifade tutanağında cinsiyetsizleştirme amacıyla yürütüldüğü kanıtlanmış belirli bir proje ortaya konulmadı.

15 TEMMUZ'UN ARDINDAN TÜRKİYE İÇİN 'ÜLKE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA' SÖZLERİ Mİ KULLANILDI?

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer başlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye hakkında yapıldığı ileri sürülen açıklama oldu.

Savcılık, Heinrich Böll Stiftung'un İstanbul temsilcisi Kristian Brakel'e atfedilen ve Deutsche Welle'de yer aldığı belirtilen "ülke bölünmüş durumda" şeklindeki değerlendirmenin amacını sordu.

Şık ise açıklamaya ilişkin bilgisinin olmadığını, derneğin böyle bir açıklama yaptığını düşünmediğini söyledi.

Söz konusu açıklamanın tam metni ve bağlamı ifade tutanağında yer almadığından, bu iddianın ayrıca doğrulanması gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN İÇ MESELELERİNE YABANCI FONLARLA MÜDAHALE Mİ EDİLİYOR?

Ortaya çıkan ifadeler, Türkiye'nin iç meselelerine ilişkin projelerin yabancı kaynaklarla finanse edilmesinin sınırlarını yeniden tartışmaya açtı. Yonca Verdioğlu Şık'ın "Kürt meselesi" olarak adlandırdığı konudan LGBT kuruluşlarıyla yürütülen çalışmalara kadar uzanan bu faaliyetlerin hangi hedeflerle planlandığı, hangi sonuçları amaçladığı ve Türkiye'deki toplumsal yapıya etkilerinin ne olduğu açıklığa kavuşturulmayı bekliyor.

Özellikle Türk aile yapısı ve toplumsal değerlerle bağdaşmadığı yönünde eleştirilere konu olan projelerin kapsamı da kamuoyunun yanıt beklediği başlıklar arasında. Yurt dışından sağlanan kaynakların hangi kuruluşlara, hangi projeler üzerinden ve ne tür faaliyetler için aktarıldığının bütün yönleriyle ortaya konulması gerekiyor.

Üstelik burada siyasi sorumluluk bakımından ayrıca açıklığa kavuşturulması gereken bir mesele bulunuyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti milletvekilinin eşinin bu faaliyetlerde görev aldığı iddiası doğruysa, söz konusu projelerdeki konumu, sorumlulukları ve faaliyetlerin kapsamı hakkında kamuoyuna açıklama yapılması beklenmez mi?

Asıl soru şu: Türkiye'nin toplumsal ve siyasi meselelerine ilişkin bu projeler hangi amaçlarla finanse edildi, kimler tarafından yürütüldü ve kamuoyuna ne ölçüde hesap verildi? Bu soruların cevabı, suçlamalardan bağımsız olarak, somut belgeler ve açık bilgilerle ortaya konulmalıdır.

AHMET ŞIK TARTIŞMAYI ŞAHSİLEŞTİRDİ Mİ?

Adli makamlardan edinildiği belirtilen bilgilere göre, Yonca Verdioğlu Şık hakkındaki incelemelerin haziran ayında başladığı öne sürülüyor. Bu noktada yanıt bekleyen önemli bir soru var: Ahmet Şık, eşine yönelik incelemelerden haberdar mıydı? Akın Gürlek hakkındaki somut bir bilgiye dayanmayan ağır iddialarını bu gelişmelerden sonra mı gündeme getirdi?

Ahmet Şık'ın açıklamalarının zamanlaması, kullandığı ifadeler ve ileri sürdüğü iddiaların dayanakları açıklığa kavuşturulmalı. Yargısal bir sürece yönelik eleştiri ile o süreci kişisel bir hesaplaşmaya dönüştürmek aynı şey değildir. Şık'ın Akın Gürlek'e yönelik suçlamalarının somut delillerle desteklenip desteklenmediği de bu tartışmanın temel sorularından biridir.

Ahmet Şık yoksa milletvekili dokunulmazlığının arkasına sığınarak şahsi hesaplaşma mı derdinde? Adalet Bakanına yönelttiği somut bilgiye dayanmayan iddialar bundan mı kaynaklanıyor? Kendisi Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanına ithamlarda bulunurken karısının kendi ifade tutanağında sarf ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iç işlerine müdahale niteliği taşıyabilecek bir dernekte çalışması hakkında ne diyecek?

Ahmet Şık iddialarda bulunmadan önce kendisini ve çevresini görmesi gerekmez mi ?