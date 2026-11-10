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Gündem COP31’de stratejik temas! Bakan Uraloğlu Uluslararası Denizcilik Örgütü ile masaya oturdu: Yeşil ve güvenli denizcilik mesajı!
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COP31’de stratejik temas! Bakan Uraloğlu Uluslararası Denizcilik Örgütü ile masaya oturdu: Yeşil ve güvenli denizcilik mesajı!

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COP31’de stratejik temas! Bakan Uraloğlu Uluslararası Denizcilik Örgütü ile masaya oturdu: Yeşil ve güvenli denizcilik mesajı!

Antalya’da tüm hızıyla devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), ulaştırma ve küresel lojistik alanında da kritik görüşmelere sahne oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zirve kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez ile bir araya gelerek denizcilik sektörünün geleceğini şekillendirecek temaslarda bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Dominguez ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizcilik sektörünün geleceğini şekillendiren uluslararası iş birlikleri çerçevesinde, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Sayın Arsenio Dominguez ile bir araya geldik. Görüşmemizde, uluslararası deniz taşımacılığında güvenliğin artırılması ve gemilerden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdik. Türkiye’nin deniz ulaştırmasındaki gücünü artıracak, daha çevreci ve sürdürülebilir bir denizcilik anlayışını destekleyecek iş birliklerini geliştirmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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