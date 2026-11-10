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Gündem 9’u 5 geçe yürüyen vatandaşa dayağa tepki!
Gündem

9’u 5 geçe yürüyen vatandaşa dayağa tepki!

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9’u 5 geçe yürüyen vatandaşa dayağa tepki!

Bugün saat 09.05’te, sirenler çaldığı sırada yürümeye devam eden bir vatandaşa çevredekiler tepki gösterirken, bazılarının üzerine yürüyüp dövmesi ise infiale neden oldu.

Sosyal medyada çok sayıda vatandaş yapılan insanlık dışı bir muamele olduğunu belirtirken, Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, sosyal medya hesabından Mil-Diyanet Sen Genel Merkezi adına açıklama yaparak olayı kınadı.

Gül; “Adana’da, 10 Kasım saat 09.05’te saygı duruşu esnasında yolda yürüyen bir vatandaşa saldırılması ve hakaret edilmesi kabul edilemez. Saygı, zorbalıkla değil, özgür iradeyle olur. Hiç kimse düşüncesi veya tercihi nedeniyle şiddete ve hakarete maruz bırakılamaz. Yetkililere soruyoruz: 10 Kasım günü saat 09.05’te 85 milyon vatandaşın tamamı saygı duruşunda bulunmak zorunda mıdır? Katılmayanlara yönelik saldırı ve hakaretlerin hukukî karşılığı nedir? Yetkilileri bu konuda açık bir açıklama yapmaya ve yaşanan saldırıyla ilgili gerekli işlemleri başlatmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Celaleddin Gül, “Bu vatandaşımıza saldıran şahıslarla ilgili emniyet tarafından herhangi bir işlem yapıldı mı? Saldırganların kimlikleri tespit edildi mi? Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı mı?” diye sordu.

 

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Yorumlar

Zeynel

Saygi durusunda hulunmak zorundamiyim isteyen durur isteyen durmaz ,diktator ulkede yasamiyoruz hani demokrasi vardi ,batsin sizin demokrasiniz

Aykut şen

Her zulum bir gün biter
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