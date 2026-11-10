Bakan Gürlek sordu Bülent Tezcan afalladı: Firari kız ve damat ne zaman gelecek?

Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Yeni Partili Bülent Tezcan, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e “Siz devlet değilsiniz, kendinizi devlet yerine koymayın” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Adalet Bakanı Gürlek, Tezcan'a “Kızınız ve damadınız ne zaman gelecek?” diye sordu.

Hakkında rüşvet soruşturması bulunan ve daha önce yurtdışında olduğunu açıkladığı kızı ile damadı hakkındaki bu soruyu cevapsız bırakan Tezcan, Bakanın sorusu karşısında şaşkınlık yaşadı. Afallayan Tezcan, “Onu siz soramazsınız, savcı sorar. Siz savcı mısınız?” diyerek tepki gösterdi.

YURT DIŞINDA FİRARİLER

Kuşadası Belediyesindeki rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Yeni Partili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar, İngiltere’de firari olarak bulunuyor.