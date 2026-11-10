Bakan Gürlek sordu Bülent Tezcan afalladı: Firari kız ve damat ne zaman gelecek?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Yeni Partili Bülent Tezcan’a “Kızınız ve damadınız ne zaman gelecek?” diye sorarken, Tezcan afallamaya başladı.
Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Yeni Partili Bülent Tezcan, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e “Siz devlet değilsiniz, kendinizi devlet yerine koymayın” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Adalet Bakanı Gürlek, Tezcan'a “Kızınız ve damadınız ne zaman gelecek?” diye sordu.
Hakkında rüşvet soruşturması bulunan ve daha önce yurtdışında olduğunu açıkladığı kızı ile damadı hakkındaki bu soruyu cevapsız bırakan Tezcan, Bakanın sorusu karşısında şaşkınlık yaşadı. Afallayan Tezcan, “Onu siz soramazsınız, savcı sorar. Siz savcı mısınız?” diyerek tepki gösterdi.
YURT DIŞINDA FİRARİLER
Kuşadası Belediyesindeki rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Yeni Partili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar, İngiltere’de firari olarak bulunuyor.
Spor
Takımı 2-0 yenilince ortalık karıştı! Yeni Partili kadın belediye başkanı tel örgülerden atlayıp sahaya daldı
Gündem
Ahmet Hakan Yeni Partililere fena yüklendi! ‘Saçmalamaktan başka bir çıkış yolu bulamıyorlar’