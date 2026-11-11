Tane tane pilav hazırlamanın püf noktası: Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli

Pilav hazırlarken en çok dikkat edilen noktalardan biri, pirinçlerin birbirine yapışmadan tane tane pişmesini sağlamak. Ancak bazen tüm ölçülere dikkat edilse bile pilav istenen kıvamı tutturamayabiliyor. Mutfakta bulunan basit bir malzemeyle bu sorunun önüne geçmek ve tane tane pilav hazırlamak mümkün olabiliyor.