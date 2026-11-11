Tane tane pilav hazırlamanın püf noktası: Pişirme suyuna 1 çay kaşığı eklemek yeterli
Sofralarımızın en önemli lezzeti olan pilav için bu tüyoyu uygulamalısınız.
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Sofralarımızın en önemli lezzeti olan pilav için bu tüyoyu uygulamalısınız.
Pilav hazırlarken en çok dikkat edilen noktalardan biri, pirinçlerin birbirine yapışmadan tane tane pişmesini sağlamak. Ancak bazen tüm ölçülere dikkat edilse bile pilav istenen kıvamı tutturamayabiliyor. Mutfakta bulunan basit bir malzemeyle bu sorunun önüne geçmek ve tane tane pilav hazırlamak mümkün olabiliyor.
Tane tane pilav hazırlamanın püf noktası, pişirme suyuna eklenen bir malzemede saklı! Bu küçük dokunuşun pirinçlerin birbirine yapışmasını önlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. İşte o yöntem hakkında tüm bilinmesi gerekenler...
Ölçüyü bire bir tuttursanız bile pirincin lapa olmasının temel sebebi, pişme esnasında açığa çıkan nişastadır.
Pirinç taneleri sıcak suyla buluştuğunda nişasta molekülleri şişer ve çözünerek suya salınır.
Sirkenin içerdiği doğal asit, nişasta moleküllerinin aşırı parçalanmasını ve suya salınmasını engeller. Böylece pirinç taneleri birbirine yapışmaz, diri ve tane tane kalır.
Sirke, pişme sürecinde pirincin sararmasını veya matlaşmasını önleyerek pilavınızın kar beyazı görünmesini sağlar.
Birçok kişinin en büyük endişesi pilavın ekşi olmasıdır. Ancak doğru oranda kullanıldığında kaynama esnasında sirke buharlaşır ve pilavda kesinlikle hiçbir sirke tadı kalmaz.
Her 1 su bardağı çiğ pirinç için sadece 1 çay kaşığı sirke kullanın. Sirkeyi, pişirme suyunu tencereye eklediğiniz anda (altını yakmadan önce) suya ilave edin.
Bu asit dengesi mantığı sadece pirinçte değil; nohut, mercimek ve fasulye gibi bakliyatları haşlarken de tanelerin dağılmasını önlemek için güvenle kullanılabilir.
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