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Gündem Gazzeli gencin yürekleri dağlayan feryadı: "Vallahi sizi affetmeyeceğiz! Ne dünyada ne de ahirette!"
Gündem

Gazzeli gencin yürekleri dağlayan feryadı: "Vallahi sizi affetmeyeceğiz! Ne dünyada ne de ahirette!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İşgalci Siyonist rejimin aylardır sürdürdüğü soykırım ve katliamlar sebebiyle çadırlara mahkûm edilen masum Gazze halkı, bu kez de bastıran sağanak yağış ve sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Çadırları sular altında kalan, tutunacak tek bir dalı dahi kalmayan Gazzeli bir gencin, çaresizlik içerisinde İslam alemine yönelttiği sitem dolu sözler yürekleri dağladı.

İşgalci İsrail’in saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda yaşam mücadelesi veren Gazzeliler, bu kez de şiddetli yağış ve sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Çadırı sular altında kalan Gazzeli bir gencin, yaşadığı çaresizliği dile getirerek İslam alemine yönelttiği sözler yürekleri sızlattı.

Yaşanan insanlık dramına ve Müslüman ülkelerin sessizliğine isyan eden mağdur genç, sular altındaki çadırının önünde gözyaşları ve öfke içinde küresel güçlere ve sessiz kalan toplumlara seslendi. Kendi kaderine terk edilen Gazze'nin çığlığını dile getiren genç, "Vallahi sizi affetmeyeceğiz! Ne dünyada ne de ahirette!" ifadeleriyle ümmetin üzerine çöken vebalı ve tarih önündeki büyük sorumluluğu bir kez daha haykırdı.

 

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Yorumlar

ata

biz meşgulüz abi... heykele karşı durulur mu, arabadan inilir mi... bizde bu tartışmalar var...

Hamza

Vallahi devlet cihad yapma ise bende davacıyım. Niye bekliyoruz nedir olay.
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