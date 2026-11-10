Gazzeli gencin yürekleri dağlayan feryadı: "Vallahi sizi affetmeyeceğiz! Ne dünyada ne de ahirette!"

İşgalci İsrail’in saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda yaşam mücadelesi veren Gazzeliler, bu kez de şiddetli yağış ve sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Çadırı sular altında kalan Gazzeli bir gencin, yaşadığı çaresizliği dile getirerek İslam alemine yönelttiği sözler yürekleri sızlattı.

Yaşanan insanlık dramına ve Müslüman ülkelerin sessizliğine isyan eden mağdur genç, sular altındaki çadırının önünde gözyaşları ve öfke içinde küresel güçlere ve sessiz kalan toplumlara seslendi. Kendi kaderine terk edilen Gazze'nin çığlığını dile getiren genç, "Vallahi sizi affetmeyeceğiz! Ne dünyada ne de ahirette!" ifadeleriyle ümmetin üzerine çöken vebalı ve tarih önündeki büyük sorumluluğu bir kez daha haykırdı.