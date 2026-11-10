Terim'den Bahçeli'ye hem teşekkür hem taziye ziyareti

Fatih Terim, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi genel merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz" notunu düştü.

MÜZE TEŞEKKÜRÜ

Bahçeli'nin, daha önce Adana’nın Sarıçam ilçesinde Fatih Terim adına spor müzesi yapılması için talimat verdiği, Terim'in de bu jestin ardından, “Telefonda görüşüyoruz ama bir ziyarete gidip bizzat teşekkür edeceğim” dediği biliniyor.

Terim'in aynı zamanda geçenlerde ablasını kaybeden Bahçeli’ye taziyelerini sunduğu öğrenildi.