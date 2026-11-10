10 Kasım dayatmasına karşı çıkan Hacı Yakışıklı’ya linç girişimi

Fondaş medya; vatanını, milletini ve milli değerleri savunan deneyimli gazeteci Hacı Yakışıklı’yı hedef aldı.

Gazeteci Hacı Yakışıklı, "Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır” şeklindeki haklı ve cesur tespitiyle 10 Kasım dayatmasına karşı çıktı.

Yakışıklı’nın bu sözleri, milletin vicdanındaki duyguların tercümanı olurken; yıllardır bu ülkede horozluk taslayan batı sevdalısı o azınlığı adeta çılgına çevirdi.

Söz konusu çevreler, Hacı Yakışıklı’nın anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü kapsamındaki eleştirisini hedef alarak, gazeteciyi susturmaya çalıştı.

Konu milli ve manevi değerlere saldırı olduğunda "düşünce özgürlüğü" kisvesine bürünenler, iş kendi tabularının sorgulanmasına geldiğinde ise ne kadar tahammülsüz olduklarını bir kez daha kanıtladı.

Yakışıklı’ya kin kusan azgın azınlığın, iş kendi menfaatlerine dokunduğunda basın özgürlüğünü hatırlaması ise tam bir iki yüzlülük örneği.