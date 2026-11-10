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Dünya ABD'den İran kararı
Dünya

ABD'den İran kararı

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ABD'den İran kararı

Amerika Birleşik Devletleri’nin İran'a yönelik olası saldırısını arabulucuların yürüttüğü dolaylı görüşme için 2 hafta ertelediği öne sürüldü.

İsrail merkezli "Jerusalem Post" gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Katar’ın, Washington ile Tahran arasında anlaşmaya varılmasını sağlamak amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürmek için en az 2 haftalık süre elde ettiği belirtildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Al Sani’nin, Washington ile Tahran arasında önemli görüş ayrılıklarının devam ettiğini ve olası anlaşmanın önündeki bazı temel meselelerin henüz çözüme kavuşturulamadığını vurguladığı belirtildi.

Habere göre Al Sani, muhtemel anlaşmanın uygulanma takviminin taraflar arasındaki başlıca anlaşmazlık konularından biri olduğunu ifade etti.,

ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması, İran’ın nükleer programı ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi konularda atılacak adımların sıralaması üzerinde henüz uzlaşmaya varılamadığı kaydedildi.

Al Sani’nin görüşmelerde, Washington ile Tahran’ın yeniden müzakere masasına dönmelerini sağlamak için karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğine dikkati çektiği aktarıldı.

 

Al Sani, Trump ile görüşmüştü

ABD ile İran arasındaki krizin çözümünde arabuluculuk rolü üstlenen Katar, taraflar arasında diplomatik temasları sürdürürken askeri gerilimin yeniden tırmanmasını önlemeye çalışıyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Washington’da temaslar gerçekleştirmişti.

Trump, Al Sani ile görüşmesinin ardından İran ile yaşanan krizin diplomatik yollarla çözülmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtmiş, ancak yeni bir askeri saldırı ihtimaline de kapıyı açık bırakmıştı.

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