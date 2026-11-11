Antibiyotik kullananlar dikkat! Bu besinler bağırsakların dengesini bozuyor

Kanser tedavisi gören hastaların beslenme alışkanlıklarına ilişkin dikkat çekici bir bilimsel araştırma yayımlandı. Kök hücre nakli öncesinde yoğun antibiyotik kullanan hastaları inceleyen bilim insanları, şeker tüketimi ile bağırsak sağlığı arasında önemli bir ilişki tespit etti.

173 HASTA, 9 BİNDEN FAZLA ÖĞÜN İNCELENDİ

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, NYU Langone Health ve City of Hope Kanser Merkezi araştırmacıları, 173 hastadan alınan bini aşkın dışkı örneğini analiz etti.

Araştırma kapsamında hastaların hastanede tükettiği 9 bin 400'den fazla öğün de incelendi. Böylece beslenme alışkanlıklarının bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkileri değerlendirildi.

ŞEKER TÜKETİMİ BAKTERİ ÇEŞİTLİLİĞİNİ AZALTABİLİYOR

Bağırsak mikrobiyotası; sindirim, vitamin üretimi ve bağışıklık sisteminin desteklenmesi gibi birçok önemli görev üstleniyor.

Araştırmanın bulguları, özellikle yoğun antibiyotik tedavisi sırasında yüksek miktarda şeker tüketiminin bağırsaklardaki mikrobiyal dengeyi olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

Araştırma ekibinden Dr. Jonathan Peled, antibiyotik maruziyeti arttıkça bağırsaktaki bakteri çeşitliliğinin belirgin biçimde azaldığını belirtti.

HER 100 GRAMLIK ARTIŞTA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Çalışmada, antibiyotik kullanan hastalarda şekerli yiyecek ve içecek tüketimindeki her 100 gramlık artışın, bağırsak bakteri çeşitliliğinde yaklaşık yüzde 24'lük azalmayla ilişkili olduğu tespit edildi.

Bu sonuç, yoğun antibiyotik tedavisi sırasında beslenme alışkanlıklarının bağırsak sağlığı açısından önemini ortaya koydu.

YARARLI BAKTERİLER AZALINCA ENFEKSİYON RİSKİ ARTABİLİYOR

Bağırsaklardaki yararlı mikroorganizmaların azalması, normal şartlarda kontrol altında tutulan bazı hastalık yapıcı bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlayabiliyor.

Bu bakteriler arasında bulunan Enterococcus faecium, bağırsak florasındaki doğal dengenin bozulması durumunda aşırı çoğalarak ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor.

Araştırmacıların bulguları, özellikle bağışıklık sistemi hassas olan ve yoğun antibiyotik tedavisi gören hastaların beslenmesinin önemine dikkat çekiyor.

Araştırma, antibiyotik ile şekerin birlikte tüketilmesinin herkeste doğrudan hasara yol açtığını kanıtlamıyor. Bulgular, kök hücre nakli öncesinde yoğun antibiyotik tedavisi alan belirli bir hasta grubunda gözlenen ilişkiye dayanıyor. Hastaların beslenme ve ilaç kullanımı konusunda tedavilerini yürüten hekimlerin önerilerine uyması gerekiyor.