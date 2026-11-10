Emine Erdoğan, lider eşlerini ağırlıyor

Emine Erdoğan, Zubaida Rahman ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı'nın değerli eşi Zubaida Rahman Hanımefendi ile Antalya'da bir araya geldik. İklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda küresel işbirliğinin önemini değerlendirdik."

ORTAK MÜCADELE

Emine Erdoğan ayrıca BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile de bir araya geldi.

Erdoğan görüşmeyle iligili şu ifadeleri kullandı: "COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı önemi ve bu mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliğini ele aldık."

Görüşmelere Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da yer aldı.