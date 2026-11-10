‘Ortak Gelecekte Biriz’ kampanyası start aldı: Terörsüz Türkiye sürecinde toplumsal bütünleşme ve bölgesel istikrar hedefi

Analiz Haber

İletişim Başkanlığının “Ortak Gelecekte Biriz” kampanyası, Terörsüz Türkiye sürecinin toplumsal ve kurumsal boyutuna odaklanıyor. Meclis iradesi, hukuki çerçeve, kamu otoritesinin güçlendirilmesi ve Suriye-Irak hattındaki silahsızlanma ve entegrasyon adımları, Terörsüz Bölge hedefinin temel başlıklarını oluşturuyor.

Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin güvenlik politikalarının yanı sıra kamu düzeni, toplumsal bütünleşme ve bölgesel istikrar açısından da yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan “Ortak Gelecekte Biriz” İletişim Kampanyası, bu sürecin doğru anlaşılması ve toplumun farklı kesimlerinin ortak gelecek iradesi etrafında buluşması amacıyla hayata geçirildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya lansmanında yaptığı konuşmada sürecin hukuki ve demokratik zeminine dikkat çekerek TBMM'nin terör sorununu milletin menfaatleri doğrultusunda ele aldığını vurguladı.

Farklı siyasi görüşlerin katkısıyla hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'te 467 milletvekilinin onayıyla yasalaşması, Duran'ın değerlendirmesinde toplumsal sahiplenmenin önemli göstergelerinden biri.

KAMU OTORİTESİ VE TEK MEŞRU GÜVENLİK YAPISI

Terörsüz Bölge hedefinin temel unsurlarından biri, silahlı yapıların devlet otoritesi dışında faaliyet göstermesinin sona ermesi.

Suriye'de SDG'nin bağımsız yapı olarak sona erdiğinin ve unsurlarının Suriye ordusuna entegre edildiğinin 25 Ağustos'ta duyurulması, bu açıdan önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Irak'ın Sincar bölgesinde de PKK bağlantılı YBŞ'nin bağımsız askerî yapılanmasının sona erdirilmesi, silahların devlet kontrolüne alınması ve üyelerinin Irak güvenlik kurumlarına entegrasyonu yönünde adımlar atıldı.

Türkiye ile Irak arasında 8 Kasım'da yapılan ortak açıklamada Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesis edilmesi ve PKK unsurlarının varlığının sona erdirilmesi konusunda ortak irade teyit edildi. Sürecin takibi için Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesinin faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı.

Bu gelişmeler, bölgesel güvenliğin kalıcı hale gelmesinde kamu otoritesinin tesisinin önemini ortaya koyuyor.

TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN ÖNEMİ

Terörün sona erdirilmesi, güvenlik güçlerinin mücadelesi kadar toplumun farklı kesimlerinin sürece güven duymasıyla da yakından ilişkili.

Şehit yakınlarının, gazilerin ve terörden etkilenen vatandaşların hassasiyetlerinin dikkate alınması, sürecin toplumsal meşruiyetinin korunması açısından temel bir sorumluluk.

Duran, bu kesimlerin beklentilerini yalnızca korunması gereken hassasiyetler olarak değil, “dinlenmesi ve dikkate alınması gereken haklı beklentiler” olarak değerlendirdiklerini belirtiyor.

Bu yaklaşım, toplumsal bütünleşmenin güvenlik politikalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE DE SÜRECİN BİR PARÇASI

Terörsüz Türkiye sürecinin hassasiyeti, bilgi kirliliği ve provokasyon risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle sosyal medya platformlarında kaynağı belirsiz içeriklerin yayılması, toplumsal kaygıların istismar edilmesi ve yanlış bilgilerin dolaşıma sokulması sürece zarar verebilecek unsurlar arasında. Duran'ın “Kaynağı bilinmeyen dezenformasyonlara karşı uyanık olmak zorundayız” uyarısı bu bakımdan dikkat çekiyor.

İletişim Başkanlığının 17 bölge müdürlüğü aracılığıyla düzenleyeceği çalıştaylar, üniversitelerle yapılacak iş birlikleri ve farklı toplumsal kesimlerle kurulacak iletişim kanalları, sürecin sağlıklı bilgi temelinde ilerlemesine katkı sunmayı hedefliyor.

GÜVENLİKTEN REFAHA UZANAN GELECEK

Terörün sona ermesi, kamu kaynaklarının güvenlik tehdidinin doğurduğu maliyetler yerine eğitim, sağlık, altyapı, üretim ve istihdam gibi alanlara daha etkin yönlendirilmesine imkân sağlayabilir.

Suriye ve Irak'ta istikrarın güçlenmesi de Türkiye'nin sınır güvenliğinden ticaret ilişkilerine kadar geniş bir alanda olumlu sonuçlar doğurabilir.

Burhanettin Duran'ın “Arzumuz, çocukların terör korkusu olmadan büyümesidir” sözü, bütün bu hedeflerin nihai amacını özetliyor.

“Ortak Gelecekte Biriz” kampanyası, güvenliğin kalıcı huzura, huzurun toplumsal bütünleşmeye ve bütünleşmenin kalkınmaya dönüştüğü bir gelecek fikrini öne çıkarıyor