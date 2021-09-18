  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yılman'dan tacizci Şengör'e akla ziyan güzelleme
Gündem

Yılman'dan tacizci Şengör'e akla ziyan güzelleme

Öğrencisi taciz ettiğini utanmadan anlatan Celal Şengör'ü karaladığı köşesine taşıyan Sevilay Yılman'ın laf arasında yaptığı güzellemeler tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 13:45:00 - 2021-09-18 13:54:49
Yılman'dan tacizci Şengör'e akla ziyan güzelleme

Dışkısını yediğini itiraf ederek mide bulandıran ve daha birçok skandalla gündemden düşmeyen ateist profesör Celal Şengör, bu kez de bir kadın öğrencisini taciz ettiğini söyledi. Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını meziyetmiş gibi anlattı.

Bir yayında konuşan Şengör, Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." diyerek izleyenleri de dehşete düşürdü!

Celal Şengör'ün rezil sözlerinin ardından sosyal medya ayağa kalktı.

Yılman'dan Şengör'e güzelleme

Celal Şengör'ün rezilliğini köşesine taşıyan Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın böyle bir rezil adama hala 'saygın bilim adamı' diye hitap etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Şengör'e saygın bilim adamı diyen Yılman'ın konuya ilgili cümleleri:

Şengör çok iyi bir bilim adamı olabilir ama mesleğinin dışındaki konularda yaptığı açıklamalar her zaman toplumsal duyarlıkları sarsma, rencide etme potansiyeline sahip maalesef...

(...)

Toplumsal cinsiyet bağlamında da açıkça cinsiyetçi davrandığının artık farkına varır ve bu tip açıklamalarla saygın bilim adamı kimliğini daha fazla zedelemez..

 

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

Celal Şengör'ün yerinde başka biri olsaydı şimdiye taciz suçundan 40 yıl hapsi yer, zindanlara atılırdı. Maalesef yargının gücü hep garibana yetiyor. Böyle fenomenlere yetmiyor. Onun için artık kimse adalete güvenmiyor, adalete millet isyan ediyor. Ülkede hukuk diye birşey kalmamış.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay