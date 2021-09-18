Yılman'dan tacizci Şengör'e akla ziyan güzelleme

Dışkısını yediğini itiraf ederek mide bulandıran ve daha birçok skandalla gündemden düşmeyen ateist profesör Celal Şengör, bu kez de bir kadın öğrencisini taciz ettiğini söyledi. Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını meziyetmiş gibi anlattı.

Bir yayında konuşan Şengör, Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." diyerek izleyenleri de dehşete düşürdü!

Celal Şengör'ün rezil sözlerinin ardından sosyal medya ayağa kalktı.

Yılman'dan Şengör'e güzelleme

Celal Şengör'ün rezilliğini köşesine taşıyan Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın böyle bir rezil adama hala 'saygın bilim adamı' diye hitap etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Şengör'e saygın bilim adamı diyen Yılman'ın konuya ilgili cümleleri:

Şengör çok iyi bir bilim adamı olabilir ama mesleğinin dışındaki konularda yaptığı açıklamalar her zaman toplumsal duyarlıkları sarsma, rencide etme potansiyeline sahip maalesef...