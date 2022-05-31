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Spor Yılın bombası Sosa'dan! Resmi imza için Ankara'ya gidiyor
Spor

Yılın bombası Sosa'dan! Resmi imza için Ankara'ya gidiyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile prensip anlaşmasına vardı. Arjantinli futbolcu tatilini tamamlamasının ardından Ankara'ya giderek masaya oturacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 11:30:00 -
Yılın bombası Sosa'dan! Resmi imza için Ankara'ya gidiyor

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile beklentileri karşılayamayan Jose Sosa, sarı-lacivertlilerden ayrıldı. Deneyimli futbolcunun yeni adresi ise herkesi şaşırttı.

İmza tatil sonrası atılacak

Fanatik'in haberine göre, şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig'de de şampiyonluk sözü veren Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın Jose Sosa ile bizzat görüştüğü ortaya çıktı. Şu anda tatilde olan Arjantinli yıldızla söz kesen Başkent ekibi imzayı ise tatil sonrası atacak.

Ankaragücü golcü transferini de bitiriyor

Ankaragücü'nde golcü çalışmaları da devam ediyor. Üst düzey iki forvetle görüştüklerini açıklayan Faruk Koca, ayrıca Keçiörengücü'nün forveti Eze ile de büyük ölçüde el sıkıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından bu transferin de resmiyet kazanması bekleniyor.

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