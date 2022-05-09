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Yerel Yıldırım düşmesi sonucu 53 küçükbaş hayvan telef oldu
Yerel

Yıldırım düşmesi sonucu 53 küçükbaş hayvan telef oldu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde meraya yıldırım düşmesi sonucu 53 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 16:14:00 - 2022-05-09 16:18:34

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 53 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Hazro ilçesinde öğlen saatlerinde yağış etkili oldu.

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53 küçükbaş hayvan telef oldu

Yağmurla birlikte yıldırım düşmesi sonucu merada hayvanlarını otlatan besici Cemal Akçıl’ın 46 adet koyun ve 7 kuzusu olmak üzere 53 küçükbaş hayvanı telef oldu.

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