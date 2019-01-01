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Yılbaşı kutlamalarının bilançosu açıklandı! 104 yaralı

Irak'ta, yılbaşı kutlamaları nedeniyle meydana gelen olaylarda 104 kişinin yaralandığı öğrenildi.

01 Ocak 2019 Salı 22:59
Yılbaşı kutlamalarının bilançosu açıklandı! 104 yaralı

Irak'ın çeşitli kentlerinde dün gece düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek ve gerçek mermilerin neden olduğu kazalarda 104 kişi yaralandı.

Irak'ın çeşitli kentlerinde dün gece düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek ve gerçek mermilerin neden olduğu kazalarda 104 kişi yaralandı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyif Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı kutlamaları sırasında 10 kişinin gerçek mermi, 94 kişinin ise havai fişeklerin neden olduğu kazalar neticesinde yaralandığını belirtti.

Sayı artabailir

İlk belirlemelere göre yılbaşı kutlamalarında 45'i başkent Bağdat'ta olmak üzere ülke genelinde toplam 104 kişinin yaralandığını aktaran Bedir, yaralı sayısının artabileceğini ifade etti.

Irak'ta yılbaşı kutlamaları sırasında kullanılan havai fişek ve gerçek mermiler her yıl birçok insanın yaralanmasına neden oluyor.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 22:59
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