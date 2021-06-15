Yılanla adeta sohbet ettiler! O anlar kamera ile kaydedildi

Adıyaman'dan gelen 2 farklı görüntü, günün çok konuşulan olayları arasına girdi. Görüntülerden birinde vatandaşların yılanları taşladığı görülürken, diğer görüntüdeki vatandaşlar ise yılanlarla sohbet etti.

"Maşallah oğlum, sen de gitsene"

Adıyaman Çelikhan arasında bulunan Uzunköy kırsalında kayalıkların arasında 3'er metrelik 2 adet zehirli engerek yılanını fark eden Hüseyin Taş, yılanlarla sohbet etti. Yılanlarla konuşurken cep telefonuyla bu anları kaydeden Taş, "Aslanım benim, paşa", "Biraz yürü la kırmızı", "Maşallah...Olum sen de gitsene, sen niye burada kaldın" gibi cümleler kurarak yılanlarla konuştu. Siyah ve kırmızı renkteki iki engerek yılanına zehirli olmasına rağmen zarar vermeden onlarla sohbet etti.

Korktukları yılanı taşladılar

Diğer tarafta ise Adıyaman Gürlevik Mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, kapalı alanın çatı kısmında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gördü. Vatandaşlar yılandan korktukları gerekçesiyle yılana taş atarak aşağı düşürmeye çalıştı. Yılan, yuttuğu kuşları korkudan tekrar çıkarttı. Vatandaşlar yılana zarar veremeden yılanın boruların arasında kaybolduğu görüldü.

Kayalıkların arasından kayboldular

Adıyaman Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Sokucak mevkiinde ise iki yılanın dansları vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar iki yılanın sarmaş dolaş halini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılanlar daha sonra kayalıkların arasında kayboldu.