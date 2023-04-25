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Gündem Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi! Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Gündem

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi! Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2023-04-25 10:52:00 -
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi! Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, daha önce piste çıkmıştı. Hürjet, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

Hürjet projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı.

Hürjet ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.


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Yorumlar

Millet

Hay maşallah. İşte Reisimize yedi düvel bunun için düşman. Ey Türk, ey Kürt, ey Müslüman, Reisimize sen ne diye düşmansın. Hiç akletmez misiniz.

ÇENGELE

Gökyüzünde görmek insana haz ve gurur veriyor. Biz yapamayız diyenlere kapak olsun....
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