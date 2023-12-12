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Dünya Yerin 2.4 kilometre altına fizik laboratuvarı kurdular!
Dünya

Yerin 2.4 kilometre altına fizik laboratuvarı kurdular!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 20:53:00 -
Yerin 2.4 kilometre altına fizik laboratuvarı kurdular!

Dünyanın yer altındaki en derin laboratuvarı, Çin’de faaliyetlerine başladı. Sichuan Eyaleti’nde bulunan ve 2 bin 400 metre derinliğindeki fizik laboratuvarı, bilimsel çalışmalara başladı. Sınır fiziği deneyleri için tasarlanan ultra düşük radyasyonlu tesis, Sichuan’ın Liangshan Yi Özerk Bölgesi’ndeki Jinping Dağı’nın altında bulunuyor. Araştırma merkezi, toplam 330 bin metreküp oda kapasitesine sahip.

Tsinghua Üniversitesi, Jiao Tong Üniversitesi ve Beijing Üniversitesi’nden 10 deneysel proje ekibinden oluşan ilk grup, tesise yerleşti ve bilimsel deneylere başladı. Mühendislik ve teknoloji departmanı baş mühendisi Li Hongbi, tesis inşaatına Aralık 2020’de başlandığını ve tüm laboratuvarın rüzgar, su ve güç sisteminin deney gruplarının çalışma şartlarını karşılayarak inşa edilip kullanıma sunulduğunu söyledi.

Laboratuvar, karanlık madde olarak bilinen görünmez maddenin araştırılmasına olanak tanıyan, parazitsiz bir ortam sunuyor. Xinhua Ajansı’nın haberine göre, laboratuvarın derinliği, gözlemi etkileyen kozmik ışınların içeri girmesini engelliyor.

Tesis, Çin’in ilgili alanlardaki araştırmalarının gelişimini kolaylaştırmak için parçacık fiziği, nükleer astrofizik ve yaşam bilimleri de dahil olmak üzere birçok disiplini birleştiren dünya standartlarında disiplinlerarası bir derin yeraltı bilimsel araştırma merkezi haline gelecek.
(CGTN TÜRK)

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