  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yer: Adana... Evde yatarken ağzından vuruldu!
Yerel

Yer: Adana... Evde yatarken ağzından vuruldu!

Adana'da bir kişi evinde yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucunda ağzından vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 09:39:00 -
Yer: Adana... Evde yatarken ağzından vuruldu!

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, O. A.'ın evine tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı.

Evinde yattığı sırada açılan ateş sonucunda O. A., ağzından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da büyük korku! Karların erimesiyle ortaya çıktı
Adana'da büyük korku! Karların erimesiyle ortaya çıktı

Gündem

Adana'da büyük korku! Karların erimesiyle ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adana'da bir kişi evinde ölü halde bulundu
Adana'da bir kişi evinde ölü halde bulundu

Yerel

Adana'da bir kişi evinde ölü halde bulundu

Adana'da korkunç olay! Bir kişi, evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu: Öldürülen genç...
Adana'da korkunç olay! Bir kişi, evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu: Öldürülen genç...

Yerel

Adana'da korkunç olay! Bir kişi, evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu: Öldürülen genç...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23