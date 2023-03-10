Yer: Adana... Evde yatarken ağzından vuruldu!
Adana'da bir kişi evinde yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucunda ağzından vurularak yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, O. A.'ın evine tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı.
Evinde yattığı sırada açılan ateş sonucunda O. A., ağzından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmalarına devam ediyor.
Yerel
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