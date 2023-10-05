Yeniden Refah Partisi'nden LGBT sapkınlığıyla mücadelede kararlılık mesajı!

Yeni Anayasa çalışmalarını değerlendiren Kılıç, Yeniden Refah Partisi’nin hazırlanacak taslağa, destek verme şartını şöyle anlattı: Darbeci Anayasa’nın yerini sivil, özgürlükçü, hak ve adaleti temel alan bir Anayasa almalıdır. Bu koşullar sağlandığı takdirde Yeniden Refah Partisi yeni Anayasa çalışmalarını destekleyecektir.

Kılıçdaroğlu'na tepki!

Geçtiğimiz hafta Ankara’da PKK’lı teröristlerin Emniyet Genel Müdürlüğü binasına yönelik terör saldırısını kınayan Suat Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ve milletimizi hedef alan her türlü saldırının karşısında yer aldık ve almaya devam edeceğiz.” dedi. Kılıç, “Hiç kimsenin gücü milletimizin terörle mücadelesini engelleyemez.” ifadelerini kullanıp, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Suat Kılıç konuşmasının devamında Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu meclis gazi meclis değildir.” sözlerine sert tepki göstererek “Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclistir. CHP’nin savrulduğu yolu üzüntüyle takip ediyoruz.” dedi.

LGBT sapkınlığıyla mücadelede kararlılık!

Gazetecilerin LGBT hakları sorusu da cevap veren Suat Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

Yeniden Refah Partisi, bu meseleye siyasi ve toplumsal düzeyde ilk ve en net tepki veren bir siyasi platformdur. Ailenin korunması açısından bu meseleyi önceliklendirmemiz gerektiğini vurguladık. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni LGBT dernekleriyle ilgili konularda toplumun beklentilerini ve cumhurbaşkanımızın seçim öncesi toplumsal bir sözleşme veya taahhüt olarak kabul edilebilecek öneri ve yaklaşımlarını hayata geçirmeye çağırıyoruz. Bu konuların iktidarın farkında olduğunu, gündemlerinde olduğunu ve harekete geçmeye hazır olduklarını biliyoruz. Bu meselelerin Türkiye’nin dikkatini fazlasıyla hak ettiğine inanıyoruz.

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