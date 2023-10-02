Yeniden Refah Partisi'nden LGBT sapkınlığına karşı yasa sözü!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, LGBT sapkınlığına karşı kamuoyuna çağrıda bulundu.
Kameralar karşısına geçen Müjdeci, LGBT sapkınlığıyla mücadele için yasa çıkartılması kapsamında TBMM'de ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarının sözünü verdi.
Muhammed Fatih Müjdeci, kamuoyuna, "LGBT sapkınlığına dur diyelim!" ifadeleriyle seslendi.
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