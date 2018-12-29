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Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Ülkemiz değişime girdi

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ülkesinin değişim aşamasından geçtiğini söyledi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 01:23
Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Ülkemiz değişime girdi

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ülkesinin değişimden geçtiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Assaf, göreve atanmasının ardından ilk kez konuştu.

Al Hurra televizyonuna konuşan Assaf, Kaşıkçı cinayetinin ülkesinde derin bir üzüntüye neden olduğunu söyledi.

Assaf, uluslararası tepkilere neden olan cinayetin ardından ülkesinde kriz değil değişim yaşandığını ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından dün geniş çaplı kabine değişikliği yapılmış, Dışişleri Bakanlığı görevinden Adil el-Cubeyr alınarak, yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 01:23
  1. Suudi Arabistan
  2. Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Assaf
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf
  5. İbrahim el-Assaf
  6. Kaşıkçı cinayeti
  7. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz

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