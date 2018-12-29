Yeni silahlar sipariş etmişlerdi... Fransız polisi kullanmaya başladı
Fransa'da 'Sarı Yelekliler'in protestoları devam ederken Fransız yönetiminin sipariş ettiği yeni biber gazı silahları kullanılmaya başlandı.29 Aralık 2018 Cumartesi 19:06
Altı haftadır aralıksız devam eden 'Sarı Yelekliler'in protestosu, bu haftayla birlikte yedinci haftaya girdi. Fransız polisi; protestoculara müdahale etmeyi sürdürüyor.
Fransız polisi siparişleri kullanıyor
Hatta Fransa İçişleri Bakanlığı; Fransız polisi için 730 biber gazı silahı sipariş etmişti. Bu hafta, bu silahlar ilk kez görücüye çıktı ve protestocuların üzerinde denendi.
Ünlü oyunla özdeşleştirildi
Sarı Yelekliler'in, Paris'in kuzeyinde ara sokaklara kadar dağıldığı belirtildi. Hatta Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Russian Today, bunu Pac-Man adlı oyunla da özdeşleştirdi.
Fransız polisinden yine sert müdahale
Protestocuları durdurmak isteyen Fransız polisi ise zaman zaman sert müdahalelerde de bulunuyor.
YORUM YAZ