Yeni silahlar sipariş etmişlerdi... Fransız polisi kullanmaya başladı

Altı haftadır aralıksız devam eden 'Sarı Yelekliler'in protestosu, bu haftayla birlikte yedinci haftaya girdi. Fransız polisi; protestoculara müdahale etmeyi sürdürüyor.

Fransız polisi siparişleri kullanıyor

Hatta Fransa İçişleri Bakanlığı; Fransız polisi için 730 biber gazı silahı sipariş etmişti. Bu hafta, bu silahlar ilk kez görücüye çıktı ve protestocuların üzerinde denendi.

Ünlü oyunla özdeşleştirildi

Sarı Yelekliler'in, Paris'in kuzeyinde ara sokaklara kadar dağıldığı belirtildi. Hatta Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Russian Today, bunu Pac-Man adlı oyunla da özdeşleştirdi.

Fransız polisinden yine sert müdahale

Protestocuları durdurmak isteyen Fransız polisi ise zaman zaman sert müdahalelerde de bulunuyor.