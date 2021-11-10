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Spor Yeni Malatyaspor'da deprem!
Spor

Yeni Malatyaspor'da deprem!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forvet oyuncusu Benjamin Tetteh sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:25:00 -
Yeni Malatyaspor'da deprem!

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'in sağ uyluk adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Tetteh, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüp doktoru Cahit Günaydın yaptığı açıklamada, “Başakşehir FK maçında sakatlanarak oyundan ayrılmak zorunda kalan Tetteh’in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” ifadelerini kullandı.

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